孝子照顧百歲爸幾十年「突然沒到醫院」 醫知原因無奈嘆：醫院的人生百態

蘇一峰醫師分享，一名孝子照顧父親數十年，就連父親住院每天都會去探病，沒想到卻突發心肌梗塞離世。（示意圖／翻攝自unsplash）

近日胸腔科醫師蘇一峰分享，一名百歲老翁因病住院治療，兒子每天都會來探病，之後老翁治療成功準備出院，兒子卻突然沒來探病，原因竟是突發心肌梗塞去世，其他家屬也無法照顧老翁，讓他不禁感嘆「無奈的醫院人生百態」。

胸腔科醫師蘇一峰近日在個人臉書發文分享，一名百歲老翁因肺炎併發胸腔積水住院接受治療，住院期間老翁的兒子每天都會到醫院探病，還請了一名看護照顧老翁。蘇一峰表示，老翁的兒子已照顧父親數十年，對父親的病情相當關心，經過治療後，老翁病況逐漸穩定，醫師也準備通知家屬前來辦理出院。

沒想到，老翁的兒子竟在家中突發心肌梗塞過世，醫院聯絡其他家屬則表示，沒辦法將老翁接回家照顧，讓蘇一峰感嘆「無奈的醫院人生百態」。貼文曝光後引發熱議，有網友分享自身經歷「我也是長照者，20年了，最怕就是自己有問題，有空就休息，吃的都要注意，長照路很長，各位共勉之，加油」、「照顧的人兩頭燒，通常自己都撐著身體照顧不自知」、「老人照顧老人的情況已經越來越嚴重」。

也網友留言表示「哇！真是盡責盡孝的兒子，老天這樣對他很令人難過，謝謝蘇醫師分享」、「老阿伯一定心很寒，孝順的兒子竟比自己還早離開，後續生活的照料其他家人也不願意接手的話，真的心會很難過」、「人生真的很辛苦，在這辛苦的結果之前，我們還要學習珍惜當下」、「百歲老人兒子也不年輕了，真是讓人情何以堪」。

