孝子送母住昂貴高檔養老院 3天後她哭求回家！殘酷真相曝光

一名高齡老婦人入住五星評價的養老機構，沒想到卻適應不良，哭求兒子帶她回家。（示意圖，photoAC）

人口結構持續向高齡化傾斜，讓長期照護成為社會必須正視的嚴肅議題。儘管家人悉心安排82歲婦人美智子（皆化名）住進網路評價很好的養老機構，她卻在短短三天內打電話向兒子哭訴：「我真的撐不下去了，快帶我回家！」長者實際的居住感受，與網路上的一片讚聲反差極大，引發外界好奇。

婦人美智子的55歲的兒子木村，長年來對母親的生活狀況掛心不已。自從父親離世，母親已獨居將近十年。雖然她頭腦清晰、對答如流，但近一年來雙腿機能明顯退步，讓木村憂心她獨居的人身安全。為了讓母親獲得更完善的照料，木村開始四處物色合適的養護機構。他最終鎖定一家主打「即時入住」的設施，因為它在評比網站上狂掃五星好評，評論多半盛讚「服務人員熱心」、「環境溫馨舒適」、「安全度高」。

廣告 廣告

實地造訪後，木村對機構窗明几淨的環境與員工親切有禮的態度印象極佳，加上費用不超出母親的年金和積蓄負擔，便著手辦理入住手續。誰知入住初期雖看似順利，但僅僅三天，母親就打電話求助兒子，並在電話中淚眼婆娑請求離開，「我真的沒辦法忍受了，這裡不是我想住的地方」，木村趕赴探望，發現母親情緒跌至谷底，並表達了對周遭環境的強烈排斥與不適應。

美智子的「求去」原因揭示評價盲點，該機構雖然號稱能接納從「生活自理」到「重度失能」的長者，但實際上入住者多半是需要高度依賴照護的族群，尤其失智症患者比例相當高。美智子坦言：「我算是裡面最健康的人，根本找不到可以好好聊天的對象，有時候一整天都沒開口說話。工作人員都忙得團團轉，沒時間理我。」此外，餐點不合胃口也是她難以適應的主因。

木村這才領悟，網路上的高評價多半來自對「照顧品質」滿意的家屬，而非長者本身的「居住體驗」。最終，他只能將母親接回老家，感嘆機構雖然「硬體很棒」，但「不適合」才是真正的癥結所在。

更多鏡週刊報導

95歲婦入住養老院3天「拆輪椅殘殺89歲室友」 駭人凶案細節曝光

剛買3千萬房 陳沂1年半內「房貸還清了」親吐原因：本可以退休養老

養老新提案1／青銀共居宅讓長輩微笑 88歲李爸：生活管家就像我的孫子女