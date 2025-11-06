孝子顧重病臥床母！髖關節軟骨幾乎磨光 吞止痛藥硬撐「變長短腳難久站」

74歲施姓男子長年獨力照顧病母，導致腰與髖部長期疼痛，黃箭頭是右側置換人工髖關節位置。（澄清醫院中港院區提供）

台中一名74歲施姓男子長年獨力照顧臥病在床的九旬老母，需頻繁翻身、抱起與扶重，導致腰與髖部長期疼痛，甚至出現長短腳與無法久站情形。由於擔心手術後無法照顧母親，他僅靠止痛藥硬撐多年，直到母親過世才前往澄清醫院中港院區就診。

骨科主治醫師洪舜奕檢查發現，施男的髖關節軟骨幾乎完全磨光，關節處骨頭緊密黏合，股骨頭更被磨成扁平狀，僅剩一半，連拄拐杖站立都十分吃力。

洪舜奕指出，施男的病情屬於典型髖關節退化性關節炎，因長年負重照護與舊有骨折造成身體重心偏移，導致右側髖關節加倍磨損，最終形成嚴重變形與長短腳現象。由於疼痛集中在鼠蹊部、膝蓋卻無異狀，為判斷髖關節退化的重要徵兆。

廣告 廣告

施男最終接受「前外側式人工全髖關節置換術」，手術後當天下午即可下床走動。（澄清醫院中港院區提供）

施男最終接受「前外側式人工全髖關節置換術」，手術後當天下午即可下床走動，隔天便能在病房外行走。醫師表示，此術式切口小、恢復快，可同時修正腿長不一的問題。施男術後兩週便能拄拐杖外出，疼痛與喀喀聲皆消失，生活品質明顯改善。

施男感謝醫療團隊幫助，表示現在行走自如，並持續遵照醫師指示進行復健，「走路就是最好的治療」。他期盼恢復肌力後能重新出門旅遊，重拾健康與自由。

更多鏡週刊報導

泰幼稚園悲劇！5歲男童入學才2天 玩盪鞦韆觸電喪命成冰冷遺體

「無法判讀物理老師聲音」日高中女學霸期末考剩2分 就醫才知代誌大條

三重驚爆凶殺！男子為家產揮刀「釀1死2傷」 遭送辦「滿身是血」畫面曝光