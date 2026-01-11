孝心無關價格／徐成文

徐成文

年邁的母親，鼓足勇氣拋下固守了一輩子的土坯房後，到城裏與來自五湖四海的老人居住在敬老院。

敬老院附近有個農貿集市。農貿集市裏物品豐富，母親的所需均能買到。週末去敬老院看望母親，母親總是拿出在農貿集市裏買的水果或者物品。每每這時，我便對那些黑心的商販深惡痛絕起來——已經腐爛的水果賣給了老人，同樣的物品，他們卻高價賣給老人。我像教育孩子一般，叫母親以後買東西要討價還價，不要上商販的當。母親的表情凝重，一向勤儉節省的她，光天化日之下被商販騙了錢，那種仇恨的心情讓她多少有些哽咽。

我做出重大決策，叫母親不要去農貿集市買東西，我利用週末帶她去買。一來能幫她避開那些缺斤短兩、以次充好的商販，二來也能借著逛街的機會，多陪陪年邁的母親。

母親需要一件棉衣，我帶上母親，穿梭在小城的服裝批發市場。花花綠綠的服裝，刺得母親的眼睛有些生痛。母親一輩子素淨慣了，看慣了田間地頭的青黃，哪里受得了這般眼花繚亂的熱鬧。她拉著我的衣角，腳步放得極慢，一雙渾濁的眼睛在各色衣物間逡巡，好半天才在一個不起眼的攤位前停住腳步。母親好不容易看中一件素色的棉衣，顫顫巍巍的聲音從母親嘴裏溢出：多少錢？老闆一臉堆笑：本來是160元，您老人家來買，我就折本賣給您，您只給150元就是。母親一聽少了10元，興奮起來，立馬戴上老花鏡，叫老闆取下棉衣。她先用雙手摩挲了棉衣的外面，再將棉衣裏面翻過來，反反復複，看了又看，哪怕一個針腳也不放過。那專注的模樣，仿佛手裏捧著的不是一件普通的棉衣，而是稀世的珍寶。一番查看後，母親小雞啄米似的，示意我她對這件棉衣很滿意。

我把母親安置在服裝店的沙發上，讓她休息一會。我決定與老闆來一番價格大戰。做服裝生意的朋友早就教過我砍價的門道，這種批發市場的衣服，喊價水分極大，還到三分之一的價格，老闆都還有賺頭。我拿起那件棉衣，掂在手上，不緊不慢地：“老闆，這件棉衣品質太差，做工粗糙，布料又差。你莫說150元，就是50元我也不願意掏給你。”老闆的臉瞬間陰暗下來，剛才的笑容消失得無影無蹤，氣不打一處來，惡狠狠地摔下一句：少了130元不賣！

我心裏冷笑一聲，不賣就不賣，不相信除了這裏就沒有其他地方賣了。我拉起母親，說是去別的地方看看，說不定還有更好的棉衣在等著呢。我以為母親會懂我的心思，會配合我繼續逛下去，可剛走出去沒幾步，就感覺到母親的腳步越來越沉。頓時母親的臉色不悅，她扭過頭，戀戀不捨地望著那個攤位的方向，腳步遲遲不肯挪動，末了還掙脫我的手，再次折返回去，又一次去摩挲一番棉衣，指尖劃過布料的紋路，眼神裏滿是不舍，才念念不舍地離開那家服裝店。

接下來的大半天，我們幾乎逛遍了整個批發市場。要麼棉衣的大小不合身，要麼母親對款式顏色不對眼，要麼價格談不攏，而母親心心念念的，始終還是最開始那件素色棉衣。她不再像一開始那樣興致勃勃，只是默默地跟在我身後，偶爾看上一兩眼，也只是輕輕搖搖頭，再也沒有了最初的歡喜。夕陽漸漸西沉，把我們的影子拉得老長，逛了一上午的街，我們終究還是空手而歸。回到敬老院，母親一路都沒怎麼說話，坐在床邊，手指反復絞著衣角，一臉的陰沉。

我猜到母親的心事，她在為我不願意買她相中的棉衣而氣惱。午飯後，我帶著割肉的心情返回那家服裝店。老闆見我返回，依然堆笑，他這次不再給我講價的機會，拋出一句——160元，一分不少！那一刻，我終於知曉什麼叫“奸商”，看著老闆志在必得的模樣，想到母親期盼的眼神，我咬了咬牙，還是手機付了錢。我把那件棉衣遞到母親手上，母親先是一愣，隨即眼睛裏迸發出驚喜的光芒，連忙接過來，又像上午那樣，翻來覆去地看了好幾遍，嘴裏不住地念叨：“太好了，太好了，這料子摸著真舒服。”看著母親臉上漾開的笑容，像一朵飽經風霜的花終於綻放，我忽然覺得，剛才那點心疼的錢，花得實在太值了。

其實，我們為兒女的，總想著在物質上給父母最好的，總想著用金錢去衡量孝心的輕重，卻常常忘了，父母想要的，從來都不是多貴重的禮物。一件合心意的棉衣，一句溫暖的問候，一次耐心的陪伴，就足以讓他們歡喜許久。

在孝心面前，真的不宜降價，因為這份沉甸甸的情意，是再多的金錢也買不來的，更是無論如何，都不能打折扣的。