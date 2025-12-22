八德缺了一個字，就是無恥！這是身為政治人物的我，對於北捷連續攻擊事件的直覺感想。無恥政客到底把社會打造成什麼樣的環境？

每當悲劇發生，我們總會聽到許多檢討聲浪，逼使人們不得不正視問題，趕緊補破網。儘管該做的都做了，但你仍無法安心，感受不到希望，因為我們都知道，悲劇還會再發生，只是不知何時何地。

為什麼？因為我們的檢討始終停留在「現象界」，而真正屬於「心」的問題，我們何曾重視？那些發自內心的慈悲、待人接物合宜有度的禮義、還有緊密連結人與人、家與國關係的無私的愛，好像退了流行的遠古記憶，逐漸被人遺忘。

廣告 廣告

菩薩畏因、眾生畏果。看看如今充斥在我們身邊的現象：貪婪的政客滿嘴謊言咆哮於廟堂之上散布似是而非的言論，部分媒體也忘了自身的影響力，隨利益和流量起舞，於是缺乏自覺的民眾被餵養成為小孩子眼中噁心的大人。如是因，能有怎樣的果？

28年前，台東利嘉國小張中元校長，他會在午休時間全校播放古典音樂，每周教小朋友聽懂古典音樂，每年邀請知名演奏家在梅樹開花的季節到學校梅園舉辦音樂會，把殿堂音樂帶進部落。他所播下的美善種子，成就了如今遠近馳名的池上秋收稻穗藝術季、月光海音樂節，蔚然成林。靜下心來想想，你要什麼樣的社會？