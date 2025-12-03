孝淵中空炫蠻腰洩與利特25年堅情 學客家料理餵「少女時代」

孝淵今出席《廚師的迫降：客家廚房》第2季開播記者會。黃于珊攝



「少女時代」孝淵繼11月5日來台現身韓國女團「i-dle」台灣籍成員葉舒華的個人見面會「Treasure Hunt with SHUHUA」後，今（12╱3）以中空裝小露蠻腰，與韓國天團「Super Junior」（SJ）隊長利特、温昇豪、主廚李元日、江宏傑、陳庭妮、《黑白大廚》趙序衡、百萬YouTuber喜飯出席台韓合製實境綜藝《廚師的迫降：客家廚房》第2季開播記者會，第1次參加實境節目的她還小秀了學到客家話「謝謝」、「快點」，被讚發音十分標準。

利特透露與孝淵認是已25年了，嘴甜誇她：「第1次見面時，她應該是個小學生，現在還是像小朋友一樣。」孝淵則說：「我跟SJ一起在舞台上活動這麼久，這次跟他一起拍攝節目，我覺得我學到很多，利特真的是1位很值得信任的哥哥。」

對於首次參加台灣實境節目，孝淵覺得非常開心、高興，「但因為是參加第2季，我覺得其實蠻有負擔，希望可以把它做得更好，我記得拍攝時雖然語言上有點溝通上的障礙，但是透過眼神的交流或是身體語言還是可以溝通的，試吃食物實一起說好好吃喔，我到現在還歷歷在目」。她也透露「少時」成員們很喜歡吃辣炒年糕，「我想做醃蘿蔔辣炒年糕給她們吃」。

《廚師的迫降：客家廚房》第2季12月7日晚間8點在客家電視與韓國 TVING開張，晚間9點在LINETV、10點在中天綜合台播出；12月13日起晚間6 點在三立國際台、晚間 10點在三立台灣台與三立綜合台跟播。

