孝淵化身二廚拚料理 愛上「偷飯賊」客家菜

擔任二廚的孝淵與同隊的温昇豪相處十分融洽。（圖／中天提供）

中天綜合台正熱播台韓合作實境節目《廚師的迫降：客家廚房2》，自節目上檔後熱度持續升溫，首次加入節目的少女時代成員孝淵透露，自己在看完第一季後便對節目產生濃厚興趣，能夠親自參與第二季拍攝，心情既興奮又期待，而這次最大的挑戰，在於如何運用客家食材，設計出能同時打動客家人與韓國人味蕾的料理，為此在拍攝前大家不斷思考、反覆嘗試與調整研究菜色組合，「這段為了料理準備、全心投入的過程，直到現在都讓我印象非常深刻。」

擔任二廚的孝淵與温昇豪同隊，雖然國籍不同，但相處起來十分融洽，她分享：「昇豪哥曾參與過第一季，經驗非常豐富，不僅毫無保留地傳授訣竅，甚至讓人幾乎感受不到語言隔閡。」她也補充，同為二廚的江宏傑雖說是不同隊，但因為年齡相近，彼此偶爾會互相幫忙，也自然培養出朋友般的默契，成為這次拍攝中相當重要回憶之一。

孝淵（左）與李元日主廚在廚房工作。（圖／中天提供）

孝淵也提到節目中使用客家獨特食材「鹹菜、湯圓、麵粄」製作的「鹹菜燉豬骨」令她十分著迷，至今仍回味無窮，她笑說：「在韓國會用「밥도둑」（偷飯賊）來形容特別下飯的料理，而這道菜正是那種味道層次濃厚、讓人忍不住一口接一口配飯的滋味。」

在孝淵看來，節目最大的亮點在於：「在有限時間內迅速完成美味料理的緊張感，以及分成兩隊對戰、為了爭取更多客人而四處奔走的成員們，那種積極投入、全力拚搏的模樣，真的是非常精彩的觀賞重點。」《廚師的迫降：客家廚房2》每週日晚間10點在中天綜合台播出；每週日晚間8點在客家電視播出。

