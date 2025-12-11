孝淵當二廚累到放空 李元日大讚可愛

台韓攜手合作的實境節目《廚師的迫降：客家廚房2》正在中天綜合台熱播，集結原班底包括SJ的利特、温昇豪、李元日主廚及江宏傑，再加入少女時代孝淵、陳庭妮、《黑白大廚》趙序衡主廚、百萬YouTuber喜飯，吸睛度破表。

接到第二季的邀約時，江宏傑興奮又期待，也因為有第一季的經驗，不只節奏掌握得更精準與其他成員的合作也更自然，即使第二季加入不少新成員，但他完全沒有生疏感，很快找到彼此合作模式。

韓國廚師李元日對於客家料理，依各地特色發展出不同的醃漬、保存食物的方式學到很多；聊到新成員，李元日提到首次擔任二廚的孝淵，「她非常喜歡料理，拍攝中必須長時間重複同一動作，她有時累到蹲著休息、眼神放空，有點心疼，但也覺得她非常可愛。」