孝淵誇温昇豪不藏私 難忘鹹菜燉豬骨

中天綜合台正熱播台韓合作實境節目《廚師的迫降：客家廚房2》，自節目上檔後熱度持續升溫，首次加入節目的少女時代成員孝淵透露，自己在看完第一季後便對節目產生濃厚興趣，能夠親自參與第二季拍攝，這次最大的挑戰，在於如何運用客家食材，為此在拍攝前大家不斷思考、反覆嘗試與調整研究菜色組合。

在《廚師的迫降：客家廚房2》中，擔任二廚的孝淵與温昇豪同隊，雖然國籍不同，但相處起來十分融洽，她分享：「昇豪哥曾參與過第一季，經驗非常豐富，不僅毫無保留地傳授訣竅，甚至讓人幾乎感受不到語言隔閡。」她也補充，同為二廚的江宏傑雖說是不同隊，但因為年齡相近，彼此偶爾會互相幫忙。

孝淵也提到節目中使用客家獨特食材「鹹菜、湯圓、麵粄」製作的「鹹菜燉豬骨」令她十分著迷，至今仍回味無窮，她笑說：「在韓國會用偷飯賊來形容特別下飯的料理，而這道菜正是那種味道層次濃厚、讓人忍不住一口接一口配飯的滋味。」