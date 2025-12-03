孝淵首來台錄實境秀！與利特合體主持默契滿分 心繫成員：想親自下廚給姊妹們吃
客家電視台《廚師的迫降：客家廚房2》今（3日）舉辦開播記者會，利特、温昇豪、陳庭妮、江宏傑與少女時代孝淵等全員到齊，現場星味滿到溢出。首次挑戰台灣實境節目的孝淵一上麥就大方坦承：「語言真的有障礙，也有一點壓力。」但她緊接著一笑，表示靠「身體語言」就能打通人際任督二脈，反而比較擔心的是——台灣人太客氣！
孝淵解釋節目組許多工作人員是韓國人，反而拍起來很自在，「希望其他台灣人都可以舒服一點。」語畢還現場秀了幾句客語，口音萌度爆表，成功收服台媒與粉絲的心。
利特與孝淵有著 25 年交情，從 SM 娛樂時期就是前後輩，兩個韓國二代團代表人物如今首次一起主持節目，默契幾乎不用磨。利特笑說：「第一次見面她應該是小學生，現在還是像小學生、像小朋友。」毫不留情吐槽自家師妹。
孝淵則給足前輩面子，甜喊：「我們在舞台合作那麼久，利特是一個很值得信賴的哥哥。」兩人互動自然又有趣，被媒體形容「每一秒都像在拍綜藝」。節目主打料理探索，孝淵也在拍攝過程中解鎖多種客家菜手法，她笑說：「現在食譜還都記得！」更透露之後想親手做給少女時代成員吃，錄影期間也時不時想到姊妹們，讓粉絲狂喊「少時友情永不倒」。
