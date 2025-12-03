孝淵首來台錄實境！曝與利特25年情誼 想為少時成員下廚

孝淵首度參與台灣實境節目拍攝。（圖／讀者提供）





台韓合製綜藝《廚師的迫降：客家廚房》正式推出第二季，除了靈魂人物利特、店經理温昇豪、天才主廚李元日、二廚江宏傑回歸之外加上新成員少女時代的孝淵、戲劇女神陳庭妮、黑白大廚趙序衡與百萬Youtuber喜飯，今（3）日舉行節目開播記者會，首度來台參與節目的孝淵談及心情也回應了。

孝淵首度來台參加節目，她憶起當時拍攝的場景說，雖然有語言上的阻礙，但大家透過身體及眼神交流都可以溝通，直到現在還是對大家一起說「好好吃」的一幕印象深刻，至於兩地差異，孝淵則貼心表示：「因為我們在拍攝的時候，很多工作人員都是韓國人，所以沒有太困難的事情，希望台灣夥伴也是舒服的。」

孝淵想為少女時代成員下廚。（圖／讀者提供）

被問及是否會想要分享節目中的食物給少女時代的成員們，孝淵則說，因為她們很喜歡吃辣炒年糕，所以想要親手做「醃蘿蔔辣炒年糕」給她們吃，足見團員之間的好感情。

至於這次與利特首度主持節目，兩人還是SM娛樂公司的前後輩，談及此次合作，利特透露與孝淵已相識25年，「第一次見面她應該是小學生，現在還是像小學生、像小朋友。」孝淵則回應：「我跟Super Junior前輩在舞台上合作這麼久，利特是一個很值得信任及學習的哥哥。」



