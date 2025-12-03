孝淵首錄台綜靠肢體語言溝通順暢 喊話煮客家料理給少女時代吃

少女時代成員孝淵首次參加台灣綜藝節目《廚師的迫降：客家廚房2》，透露溝通完全沒有問題。（圖／蘇聖倫攝）

少女時代成員孝淵、韓國天團Super Junior隊長利特，以及台灣藝人温昇豪、江宏傑，主廚李元日、黑白大廚趙序衡、百萬YouTuber喜飯，今（3日）一同出席台韓合製實境秀《廚師的迫降：客家廚房2》上檔記者會。首次參加台綜節目的孝淵直言：「很多工作人員都是韓國人，沒有遇到太困難的事情。」

本季首度加入的孝淵坦言拍攝時雖然有語言隔閡，卻靠著身體語言與眼神，與工作人員溝通完全沒有問題，「顧客說好吃的畫面到現在都還記得」。她更透露，節目中趙主廚的辣炒年糕、醃蘿蔔作法都還記得，甚至打算做給少女時代成員們吃。

利特提到和孝淵相識已久。（圖／蘇聖倫攝）

師兄利特則提到和孝淵相識已久：「第一次見面時她應該還是小學生，現在也跟小孩一樣。」孝淵則回敬讚美：「跟Super Junior 前輩在舞台上合作這麼多年，這次錄節目又跟利特學到很多，他真的是很好的前輩哥哥。」

《廚師的迫降：客家廚房2》將於12月7號晚間8點在客家電視與韓國TVING準時開張；晚間10點在中天綜合台播出；12月13號（六）起，晚間6點在三立國際台、晚間10點在三立台灣台與三立綜合台都將跟著播出。

利特、孝淵、温昇豪、江宏傑，主廚李元日、趙序衡、Youtuber喜飯一同出席《廚師的迫降：客家廚房2》記者會。（圖／蘇聖倫攝）

