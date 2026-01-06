孝淵《客家廚房2》當二廚 讚「鹹菜燉豬骨」超下飯

韓星少女時代成員孝淵日前加入中天綜合台熱播的台韓合作實境節目《廚師的迫降：客家廚房2》擔任二廚，提到節目中使用客家獨特食材「鹹菜、湯圓、麵粄」製作的「鹹菜燉豬骨」令她十分著迷，笑說：「在韓國會用「밥도둑」（偷飯賊）來形容特別下飯的料理，而這道菜正是那種味道層次濃厚、讓人忍不住一口接一口配飯的滋味。」

孝淵在《廚師的迫降：客家廚房2》當二廚。（圖／中天綜合台提供）

《廚師的迫降：客家廚房2》自節目上檔後熱度持續升溫，首次加入節目的孝淵透露，自己在看完第1季後便對節目產生濃厚興趣，能夠親自參與第2季拍攝，心情既興奮又期待，而這次最大的挑戰，在於如何運用客家食材，設計出能同時打動客家人與韓國人味蕾的料理，為此在拍攝前大家不斷思考、反覆嘗試與調整研究菜色組合，「這段為了料理準備、全心投入的過程，直到現在都讓我印象非常深刻。」

孝淵大讚「鹹菜燉豬骨」超下飯。（圖／中天綜合台提供）

二廚孝淵與温昇豪同隊，雖然國籍不同，但相處起來十分融洽，她分享：「昇豪哥曾參與過第1季，經驗非常豐富，不僅毫無保留地傳授訣竅，甚至讓人幾乎感受不到語言隔閡。」她也補充，同為二廚的江宏傑雖說是不同隊，但因為年齡相近，彼此偶爾會互相幫忙，也自然培養出朋友般的默契，成為這次拍攝中相當重要回憶之一。

孝淵與李元日主廚一同在廚房工作。（圖／中天綜合台提供）

在孝淵看來，節目最大的亮點為：「在有限時間內迅速完成美味料理的緊張感，以及分成2隊對戰、為了爭取更多客人而四處奔走的成員們，那種積極投入、全力拚搏的模樣，真的是非常精彩的觀賞重點」。

