孝淵、頌樂來台力挺！舒華見面會迎接3000人 和男神現場約看電影

舒華化身「尋寶女神」為《鑑定師》辦首場個人見面會。（圖／電通娛樂提供）





人氣韓國女團i-dle成員舒華為個人首場見面會打造限定版《鑑定師》尋寶樂園昨（5日）在台北TICC熱鬧開張，不僅吸3千滿座粉絲爭「入園」搶寶盛況空前，更邀來孝淵、林柏宏、頌樂三位女神男神跨刀當「關主」作客人氣爆棚，現場氣氛媲美演唱會熱鬧非凡。

在《鑑定師 Global》帶著愛犬Bailey作客的少女時代孝淵，當時在節目上答應舒華要參加見面會昨日也如期現身，讓舒華感動直呼：「真的是魄力十足的前輩，說到做到，太帥氣了！」與心目中的偶像相見歡的舒華除了把握時間與孝淵敘舊話家常及現場玩起心理性格測驗，還向她討教「如何成為自信又酷的藝人」秘訣。

相隔一年再度為了舒華見面會現身台北的孝淵，不僅現場邀粉絲上台合照大擺臉頰愛心、貓咪手勢、手指愛心樣樣來，更加碼現場演唱〈DESSERT〉和〈Retro Romance〉兩首金曲當成「寶物」獻給在場粉絲，大展舞台魅力與親和力的她讓粉絲彷彿置身女神樂園。

舒華見面會上向林柏宏「下戰帖」挑戰演技，兩人重現《背著善宰跑》經典「約看電影」橋段，只見林柏宏為了營造戲劇氛圍，還細心將舞台布置成電影院座位，演起戲來投入感滿分的舒華更害羞地將頭靠在林柏宏肩上，全場瞬間被甜翻，氣氛宛如偶像劇現場，不僅掀起全場粉絲尖叫連連，還讓林柏宏稱讚：「演技很棒！」

值得一提的是，先前在《鑑定師 Global》獻出韓國汗蒸幕初體驗的林柏宏更呼應節目「尋寶」精神帶來「汗蒸幕大禮包」當成禮物給粉絲抽獎，包括汗蒸幕服裝、羊頭毛巾及一瓶甜米飲所組成的「寶物」療癒感滿點，更為現場增添滿滿的韓味！此外，聊到林柏宏主演、票房破億的電影《96分鐘》，舒華也笑著自招：「我看到最後哭死了！」更爆料與好友方志友一起觀影時，「她哭得比劇中演員還認真！」

頌樂先前在節目上因「吃蟲」和舒華結緣，兩人意外發現都是「膽大一族」愛挑戰恐怖事物，見面會上不僅大聊心目中的乍看恐怖的「特色美食」，更現場玩起「做鬼臉表情」大賽，完全「零包袱」的兩人讓粉絲大讚超有反差萌又真誠，直呼「根本真人綜藝現場！」

為了答謝頌樂相挺，舒華特別在見面會上提出「火鍋之約」邀頌樂下工後大啖火鍋美食，還藉此話題讓頌樂當起「關主」，以「擲飛鏢」玩遊戲方式抽出幸運粉絲送大家火鍋禮卷，讓現場氣氛瞬間沸騰！有備而來的頌樂不但大秀擲飛鏢功力萌度爆表，更現場一展歌藝獻唱新歌〈Floating Free〉做為舞台的壓軸表演，為舒華首場見面會畫下完美句點！

值得一提的是，本著節目「珍藏物分享」的主題，節目中邀來15組嘉賓分享各自珍貴的物品，並與新光三越合作一起做公益，截至目前為止已累積到總捐款金額約20萬元台幣， 屆時全部所得將由新光三越代為捐款給世界展望會，希望透過名人力量與粉絲愛心，為社會帶來正向循環與溫暖力量，也是此次節目製作的初衷。



