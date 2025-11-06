孝淵、頌樂力挺見面會！ 舒華開約林柏宏「看電影」甜炸3000粉
人氣韓國女團i-dle台灣成員舒華昨（5日）在台北國際會議中心，為主持的網路節目《鑑定師Global》舉辦出道8年的首場見面會，配合節目主題化身「尋寶獵人」，還邀來少女時代孝淵、MAMAMOO頌樂以及林柏宏等台韓藝人助陣，昨吸引3000名粉絲到場同歡。
孝淵為了力挺舒華，特地飛來台灣當嘉賓，先前在節目中帶著愛犬Bailey作客的孝淵，當時在節目上隨口答應舒華要參加見面會的她允諾約定如期現身，讓舒華感動直呼：「真的是魄力十足的前輩，說到做到，太帥氣了！」與心目中的偶像相見歡的舒華，除了把握時間與孝淵敘家常，現場更玩起心理性格測驗，還向她討教「如何成為自信又酷的藝人」秘訣。
而相隔一年再度為了舒華見面會現身台北的孝淵不僅現場邀粉絲上台合照大擺臉頰愛心、貓咪手勢、手指愛心樣樣來，更加碼現場演唱〈DESSERT〉和〈Retro Romance〉兩首金曲當成「寶物」獻給在場粉絲，大展舞台魅力與親和力的她讓粉絲彷彿置身女神樂園，大呼：「太夢幻、太幸福了！」
舒華則向林柏宏「下戰帖」挑戰演技，兩人重現夯劇《背著善宰跑》爆笑浪漫的「約看電影」橋段，兩人默契互動甜爆全場粉絲！只見林柏宏為了營造戲劇氛圍，還細心將舞台布置成電影院座位，兩人一坐下便秒入戲，舒華笑說：「要演出心動的感覺～先排練一次！」而林柏宏則笑回：「你選這段很厲害，我有很多台詞，你有很多內心戲！」隨即開演：「你就跟我說直接去看電影就好，你幹嘛說有什麼秘密，害我一整晚緊張到睡不著！」舒華撒嬌回應：「我怕你說不想來嘛～」林柏宏接著溫柔補刀：「我怎麼可能不想來？你說看電影我當然會說好……啊不是，我是說我真的很喜歡看電影啦！」
兩人對戲默契滿分，而演起戲來投入感滿分的舒華更害羞地將頭靠在林柏宏肩上，全場瞬間被甜翻，氣氛宛如偶像劇現場，不僅掀起全場粉絲尖叫連連，還讓林柏宏稱讚：「演技很棒！」值得一提的是，先前在《鑑定師 Global》獻出韓國汗蒸幕初體驗的林柏宏更呼應節目「尋寶」精神帶來「汗蒸幕大禮包」當成禮物給粉絲抽獎，包括汗蒸幕服裝、羊頭毛巾及一瓶甜米飲所組成的「寶物」療癒感滿點，更為現場增添滿滿的韓味！此外，聊到林柏宏主演、票房破億的電影《96分鐘》，舒華也笑著自招：「我看到最後哭死了！」更爆料與好友方志友一起觀影時，「她哭得比劇中演員還認真！」
頂著「灶咖女神」封號為舒華見面會再次現身台北的頌樂，先前在節目上因「吃蟲」結緣的兩人意外發現彼此有許多共通點，更招認都是「膽大一族」愛挑戰恐怖事物；兩人此次在見面會上索性延續話題，不僅大聊心目中的乍看恐怖的「特色美食」，更現場玩起「做鬼臉表情」大賽，完全「零包袱」的兩人讓粉絲大讚超有反差萌又真誠，直呼「根本真人綜藝現場！」
而為了答謝頌樂相挺，舒華特別在見面會上提出「火鍋之約」邀頌樂下工後大啖火鍋美食，還藉此話題讓頌樂當起「關主」，以「擲飛鏢」玩遊戲方式抽出幸運粉絲送大家火鍋禮卷，讓現場氣氛瞬間沸騰！有備而來的頌樂不但大秀擲飛鏢功力萌度爆表，更現場一展歌藝獻唱新歌〈Floating Free〉做為舞台的壓軸表演，為舒華首場見面會畫下完美句點。
