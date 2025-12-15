孝莊真的偷偷「下嫁多爾袞」？還讓順治喊爹爹？看正史都記載了啥

大陸中心／唐家興報導

有人說「孝莊偷偷下嫁多爾袞，還讓順治喊他爹」，這個流傳多年的傳聞，究竟有沒有歷史根據？翻開正史，我們可以看到完全不同的畫面。

正史沒記載孝莊下嫁多爾袞

坊間傳言稱，孝莊為了讓順治坐穩皇位，曾秘密與多爾袞舉行婚禮，甚至安排在後宮不對外聲張。但《清史稿・孝莊文皇后傳》明確記載了孝莊自皇太極駕崩至康熙年間的重要行動，從輔佐順治、康熙，到參與朝政，一字未提「下嫁多爾袞」。

清朝皇室婚姻制度嚴格，皇后、太后的婚嫁大事，即使不辦盛大儀式，也必登錄於《大清會典》《清實錄》。翻遍這些官方史料，根本找不到孝莊再嫁的任何紀錄。

廣告 廣告

多爾袞方面，《清史稿・多爾袞傳》詳細列出他的正妃與側妃，孝莊並不在其中。如果真的下嫁，即便「偷偷嫁」，正史也不可能完全隻字不提。

孝莊葬禮與下嫁無關

還有人說，孝莊死後不與皇太極合葬，是因為心虛。事實上，正史明確記錄孝莊臨終對康熙說：「我身後之事，不必與太宗合葬，況我心戀汝父子，當於孝陵近地安厝。」意思是她想葬在康熙孝陵附近，與多爾袞毫無關聯。最終康熙遵照她遺願，將她安葬於昭西陵。

「順治喊多爾袞爹」只是名號誤解

野史中稱順治喊多爾袞「皇父」，是因孝莊下嫁、多爾袞成為繼父。但正史早有解釋：多爾袞在順治即位後擔任攝政王，因平定中原、輔佐順治有功，1648年大臣奏請加上「皇父攝政王」頭銜。這裡的「皇父」是榮譽稱號，意思是「像父親一樣輔佐皇帝」，並非真正繼父。

順治對多爾袞心存不滿，權力一旦鞏固，他立即清算多爾袞，不僅削封、挖墳，還在詔書中指出「多爾袞僭稱皇父攝政王，妄自尊大」，證明從未認其為父。

野史中稱順治喊多爾袞「皇父」。（影視示意圖／翻攝自百度百科）

謠言流傳的原因

這些傳聞能流傳至今，主要有三個原因：

1.「皇父攝政王」稱號容易誤解；

2.晚清反清文人刻意編故事抹黑皇室；

3.現代影視劇為戲劇效果，把野史當作史實拍攝，例如順治喊多爾袞「父王」、孝莊與多爾袞親密戲碼，完全是編劇創作。

結語：正史揭示清初智慧與謠言真相

孝莊作為太后，不可能為了坐穩皇位而偷偷下嫁，這不僅會毀了皇室顏面，也會引發朝堂動盪。多爾袞雖權傾一時，也不敢違背天命娶太后。正史清楚顯示，這些荒唐傳聞只是後人誤解與娛樂化加工的結果。

更多三立新聞網報導

迪麗熱巴被換了？「克隆人」傳聞席捲娛樂圈，專業網友揭開驚人真相

明太祖朱元璋被畫成「怪獸臉」誰幹的？幕後黑手竟是他

明星回春震撼網路！中國幹細胞商機爆炸 台灣專家警告：一針逆齡都假的

為何肉食動物不敢攻擊熊貓？專家：也不看看牠「古代名稱」叫啥

