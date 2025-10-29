孝親獎/焦曼婷深情獻唱稱「圓夢」！感性告白焦恩俊邀父女合唱
2025年旺旺孝親獎「孝親楷模推薦暨孝親短視頻大賽」頒獎典禮，今（29）日下午3點在湖南長沙北辰國薈酒店舉行。焦曼婷受邀擔任第4屆「旺旺孝親獎」頒獎典禮表演嘉賓，登台演唱和焦恩俊合唱的歌曲〈你知道我需要什麼〉，父親焦恩俊也通過視訊的方式驚喜現身，父女隔空合體溫馨互動，展現了「中華孝文化」中最真實的一幕。
焦曼婷在頒獎典禮深情演唱，將對親人的感情全部訴諸在歌曲之中，演唱過程中父女二人相處的點點滴滴，也在背後的大熒幕中盡現，而「大俠」焦恩俊也驚喜通過視訊全程欣賞女兒的現場演唱。演唱結束後，焦恩俊携母親，通過視訊的方式和現場觀眾打招呼，並感謝孝親獎主辦方旺旺集團，讓他能夠有機會和女兒焦曼婷一起合唱〈你知道我需要什麼〉這首歌。
焦恩俊遺憾表示自己非常想要來到現場，但是為了陪伴母親，沒辦法親自和焦曼婷一同獻唱，身體力行盡孝的他也對現場觀眾發出肺腑之言「及時盡孝，莫留遺憾」。
面對主持人提問和爸爸一起合作的心情如何，焦曼婷坦言，自己非常緊張，但這樣的機會非常難得，也讓她覺得非常感恩，因為出道至今，她都一直盼望能有一個機會和自己的爸爸合唱，感謝孝親獎讓她能夠有機會圓夢。
焦曼婷也熱情邀請爸爸在下一次孝親獎一起合唱，焦恩俊也爽快答應。
焦曼婷也在視訊的最後，感性告白焦恩俊：「爸爸，這個時候我還是想要和你說有一點肉麻的話，就是『我愛你呦！』」由於訊號的問題，焦恩俊一開始沒聽清，隨後她再次大聲重複了她的愛意。焦恩俊也大方回應女兒的愛，大聲喊出「我們都愛你，啾咪」，並用手指比出愛心。
延伸閱讀
孝親獎/張信哲首挑戰台語歌〈皺紋寫字〉 孝順獻給85歲媽媽
孝親獎/父母墳前跪哭懺悔！國寶演員鄭平君盼來世再盡孝道
孝親獎/賈靜雯黏媽媽 出門幫長輩提東西「身教傳承」
其他人也在看
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 2 小時前
坣娜傳病逝享年59歲！ 生前最後貼文曝光
資深藝人坣娜 29日傳出病逝消息，享壽59歲，外傳因為紅斑性狼瘡復發，已經在16日病逝，圈內好友收到消息後曾致電坣娜未獲回應，坣娜身邊的工作人員也都低調不願多說，而她粉絲專頁發文停在6月9日，她寫著「人生是一趟單程票。不要浪費時間去執著不好的事情、去想壞的事、去做害人害己行為！」現在看來格外心疼。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前
王子承認與粿粿「超過朋友界線」向范姜彥豐道歉：錯誤沒有藉口
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引起軒然大波。王子於下午2點38發文，打破沉默，承認越過朋友界線：「從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間，應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前
范姜彥豐直嗆王子「破壞我的家庭」：居然還能心安理得上台領獎
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，表示經過四個月協商無果，於是決定採取法律途徑，放棄協商、停止退讓。最後更是直接嗆聲王子：「你居然還能心安理得的打扮得光鮮亮麗，走紅毯、甚至上台領獎？」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 8 小時前
范姜彥豐「控粿粿出軌王子」被戴綠帽！影片公開「大膽內幕」
娛樂中心／巫旻璇報導中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」前成員粿粿（江瑋琳）在2022年與男星范姜彥豐步入婚姻，時常在社群媒體上分享甜蜜互動。不過近日有網友發現，夫妻倆近來同框畫面明顯減少，社群貼文多為各自的生活照、工作花絮與業配內容，讓「婚變疑雲」浮上檯面，引發外界關注。今（29）日稍早，范姜彥豐突然在Instagram限時動態發文，罕見提到兩人之間的狀況，暗指粿粿在婚內出現「道德淪喪」婚內出軌，甚至點名王子（邱勝翊），指控第三者介入婚姻。民視 ・ 5 小時前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 7 小時前
王子涉粿粿婚內出軌經紀公司道歉 承諾「承擔應有責任」
藝人范姜彥豐29日發布指控影片，直接標註老婆粿粿與「王子」邱勝翊婚內出軌。粿粿沒多久就打破沉默回應「會負起該負的責任，不會隱瞞或誤導任何人」，王子則繼粿粿發聲後，於IG發文認了「超過了朋友間應有的界線」。傍晚王子經紀公司作出公開聲明，對於佔用社會資源深感抱歉。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前
范姜彥豐自嘲「綠帽小丑」！最後滑雪恩愛照曝光 全網超心疼：王子也在
前中信兄弟啦啦隊女神粿粿與男星范姜彥豐於2022年結婚，2人育有一女「小粿醬」，今年7月爆出婚變，兩人對外一直避談此事。今（28)中午，范姜彥豐爆出震撼彈，指控粿粿與藝人王子（邱勝翊）婚內出軌，有網友甚至挖出，夫妻2人在日本滑雪，最後一次合體同框曬恩愛，行程也與王子同行。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
粿粿求婚照被挖「王子當年反應」網炸鍋！情史唯一認愛她
粿粿求婚照被挖「王子當年反應」網炸鍋！情史唯一認愛她造咖 ・ 4 小時前
他是誰？羅浮宮竊案「超帥偵探」爆紅全網瘋傳！ 真相超反轉
羅浮宮日前發生珠寶竊案，震驚全球。案發後，一張現場照片在網路上瘋傳，畫面中法國警方正封鎖現場，一名打扮復古、氣質出眾的男子恰好走過，瞬間成為焦點。網友紛紛猜測他是參與辦案的偵探，如今他的真實身分終於曝光！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
趙露思爆解約成功！免賠17億違約金 新東家條件曝光
趙露思爆解約成功！免賠17億違約金 新東家條件曝光EBC東森娛樂 ・ 1 天前
與愛妻相愛33年！許紹雄對繼子視如己出：他主動叫我爸
與愛妻相愛33年！許紹雄對繼子視如己出：他主動叫我爸EBC東森娛樂 ・ 1 天前
坤達暫時退出《綜藝玩很大》 代班可能人選曝光
坤達因為閃兵役引發風波，由於他過往形象良好，手中握有多個代言，若遭裁定涉案，可能被6品牌求償高額的形象違約金，粗估超過千萬元。而稍早製作單位也證實，坤達暫時退出《綜藝玩很大》。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前
范冰冰「開大洞戰袍」登影展 「精修過猛」被抓包！
娛樂中心／江姿儀報導44歲中國女星范冰冰2018年陷入逃稅風波後，被中國演藝圈封殺7年，昔日頂流明星跌落神壇。近年她轉往國際舞台重返大螢幕，力拼復出，扭轉負面形象，新作入圍第62屆金馬獎女主角獎、第38屆東京國際影展。她時隔15年再次登上東京影展，盛裝走紅毯，王者歸來的絕美造型、強大氣場驚豔眾人。民視 ・ 1 天前
2025全球最愛韓國演員TOP 10出爐：車銀優竟然只排第10名！IU李知恩第9、宋慧喬第3、冠軍是這位長腿男神！
最近公開了一份榜單為「2025韓流白皮書」放榜「全世界最喜歡的韓國演員」調查報告，一起來看那些韓國演員入榜了呢？以及他們最近有什麼新作消息嗎？趕緊來看你喜愛的韓國演員入榜了嗎？Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前
王子被爆當粿粿小王！過往情史曝光 僅認愛過香港女星鄧麗欣
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導粿粿和范姜彥豐日前才傳出婚變消息，不料今（29）日范姜彥豐突然在社群上發文指控，王子邱勝翊介入自己和粿粿的婚姻，讓他...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
與繼父同框1／小哈利跟秦昊上節目 他眼神洩父愛感動網友
據悉，當時網友看見的劇組是大陸的冒險真人秀《快樂趣吹風》，秦昊就是主要的常駐嘉賓，也可推測是秦昊帶著庾恩利上節目。由照片看來，當時秦昊打扮樸素走在庾恩利後面，目光始終看著庾恩利，此舉動被說是把高光時刻留給孩子，讓網友感動直呼秦昊真的有把庾恩利當作一家人。...CTWANT ・ 15 小時前
夫唱婦隨2／演藝圈模範夫妻檔！柯大堡妻女力挺工作 嚴爵愛情事業兩得意
嚴爵當年以〈暫時的男朋友〉、〈好的事情〉等歌曲紅遍台灣歌壇，之後創立經紀公司「鮪魚肚影音」和當時的女友Jessie共同在演藝圈提攜後進。夫妻倆不僅聯手經營公司，也曾一起為旗下歌手陳華的活動多次站台。此外，嚴爵在2025年8月於社群媒體上分享喜訊，透露Jessie已經成功懷...CTWANT ・ 1 天前
換換愛1／情斷大老之子郭方儒 邱偲琹搬家「熱戀韓國歐爸」
10月17日中午12點半，邱偲琹開車載著拖有行李箱的韓國男友回到新家，男方疑似剛從機場抵達。小倆口進門約一個小時後，邱偲琹先是穿著清涼的居家服獨自下樓丟垃圾。直到傍晚5點37分，兩人再度現身，男生換上短褲、拖鞋，一身輕鬆；邱偲琹則穿著長褲，兩人默契地以黑下白上搭配...CTWANT ・ 15 小時前
郭富城歡慶60大壽！方媛生完三胎首露面 產後狀態超驚人
天王郭富城2017年和大陸網紅方媛結婚，接連生下兩個寶貝女兒，近日迎來第三胎小公主，讓他開心直呼：「我是全世界最幸運的男人，被四位女神深深的愛著」，昨天（26日）正逢他的60歲大壽，老婆方媛在凌晨曬出慶生照，只見剛生產完的她，立刻恢復過往的窈窕身材，讓網友驚呼連連。中時新聞網 ・ 2 天前