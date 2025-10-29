孝親獎/焦曼婷深情獻唱稱「圓夢」！感性告白焦恩俊邀父女合唱

2025年旺旺孝親獎「孝親楷模推薦暨孝親短視頻大賽」頒獎典禮，今（29）日下午3點在湖南長沙北辰國薈酒店舉行。焦曼婷受邀擔任第4屆「旺旺孝親獎」頒獎典禮表演嘉賓，登台演唱和焦恩俊合唱的歌曲〈你知道我需要什麼〉，父親焦恩俊也通過視訊的方式驚喜現身，父女隔空合體溫馨互動，展現了「中華孝文化」中最真實的一幕。

焦曼婷受邀擔任第4屆「旺旺孝親獎」頒獎典禮表演嘉賓，登台演唱歌曲〈你知道我需要什麼〉，父親焦恩俊也通過視訊現身。（圖/旺旺集團提供）

焦曼婷在頒獎典禮深情演唱，將對親人的感情全部訴諸在歌曲之中，演唱過程中父女二人相處的點點滴滴，也在背後的大熒幕中盡現，而「大俠」焦恩俊也驚喜通過視訊全程欣賞女兒的現場演唱。演唱結束後，焦恩俊携母親，通過視訊的方式和現場觀眾打招呼，並感謝孝親獎主辦方旺旺集團，讓他能夠有機會和女兒焦曼婷一起合唱〈你知道我需要什麼〉這首歌。

廣告 廣告

焦恩俊遺憾表示自己非常想要來到現場，但是為了陪伴母親，沒辦法親自和焦曼婷一同獻唱，身體力行盡孝的他也對現場觀眾發出肺腑之言「及時盡孝，莫留遺憾」。

焦曼婷深情演唱，將對父母的感情全部訴諸在歌曲之中，演唱過程中父女二人相處的點點滴滴，也在背後的大熒幕中盡現。（圖/旺旺集團提供）

面對主持人提問和爸爸一起合作的心情如何，焦曼婷坦言，自己非常緊張，但這樣的機會非常難得，也讓她覺得非常感恩，因為出道至今，她都一直盼望能有一個機會和自己的爸爸合唱，感謝孝親獎讓她能夠有機會圓夢。

焦曼婷也熱情邀請爸爸在下一次孝親獎一起合唱，焦恩俊也爽快答應。

面對主持人提問和爸爸一起合作的心情如何，焦曼婷坦言，非常緊張，但這樣的機會非常難得，也讓她覺得非常感恩。（圖/旺旺集團提供）

焦曼婷也在視訊的最後，感性告白焦恩俊：「爸爸，這個時候我還是想要和你說有一點肉麻的話，就是『我愛你呦！』」由於訊號的問題，焦恩俊一開始沒聽清，隨後她再次大聲重複了她的愛意。焦恩俊也大方回應女兒的愛，大聲喊出「我們都愛你，啾咪」，並用手指比出愛心。

延伸閱讀

孝親獎/張信哲首挑戰台語歌〈皺紋寫字〉 孝順獻給85歲媽媽

孝親獎/父母墳前跪哭懺悔！國寶演員鄭平君盼來世再盡孝道

孝親獎/賈靜雯黏媽媽 出門幫長輩提東西「身教傳承」