孝道不外包！徐乃麟扛獨子責任顧病母 也有女兒心疼洪詩「很偉大」

【緯來新聞網】徐乃麟育有2子1女，今（21日）主持「第一屆福爾摩沙佳麗小姐暨美后小姐選美大會」，提到現正火熱的話題洪詩照顧李運慶失智父親，被形容是「孝道外包」，徐乃麟認為：「用善良的面向來看，洪詩很偉大，她愛他的男人、愛屋及烏，是正面循環。」

徐乃麟也有女兒，理解那種心疼。（圖／記者許方正攝）

洪詩從婚前就幫忙照顧李運慶的失智父親，大伯過往發文感謝她「把屎把尿照顧失智公公」，近日又被翻出，讓李家兄弟遭抨擊「孝道外包」，即使洪詩早已長篇大論解釋自己的想法，但是還是無法平復網友的情緒，話題持續延燒。



徐乃麟就和老婆有多年照顧生病爸爸和罹癌媽媽的經驗，看到洪詩的事情，若換做是自己女兒，一定捨不得，「天下父母心，絕對捨不得，為人父母，不希望小孩受累，希望小孩都能幸福美滿嫁豪門，但人生在世人各有命，像外籍管家那麼多，聽說陳松勇遺產就有給外籍管家」。

徐乃麟也是出了名的孝子。（圖／記者許方正攝）

談及當時生病的媽媽，徐乃麟透露，「我媽媽住加護病房時，完全不要其他人碰，她，只要我處理，我就幫她翻身、把屎把尿、鋪看護墊，看到媽媽臉上的安慰，一切都值得」。



當看到媽媽人生即將終點，他說，「沒看過比我孝順的，當時錄影，我會跟製作單位拜託連錄2天，後面空20天照顧媽媽，但一般上班族沒辦法，每個人環境不一樣，任何人都應該對家人完整的愛」。他老婆也有幫忙照顧，「但她畢竟是媳婦，我是獨子，媽媽張開眼睛就要看到我，我從早上7點前就坐在床上直到晚上11點，她打完針，我才回家，整整一個月，待待就習慣了」。

洪詩（右）照顧李運慶病父不知要吵多久才結束。（圖／翻攝洪詩臉書）

