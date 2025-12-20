孝道化為影像 高中職學生微電影傳心意

教育部劉國偉次長於第七屆高中孝道教育微電影競賽頒獎典禮致詞 (教育部提供)

第七屆高中孝道教育微電影競賽大合照 (教育部提供)

教育部劉國偉次長與第一名臺北市私立稻江高級護理家事職業學校學生家長合影 (教育部提供)

教育部劉國偉次長與評審特別獎學生合影 (教育部提供)

教育部劉國偉次長與第二名高雄市私立中華高級藝術職業學校學生合影 (教育部提供)

為鼓勵學生以多元創作形式傳遞孝道精神，教育部國教署舉辦第七屆「大聲說『孝』心連結—114年全國高級中等學校孝道教育微電影徵件競賽」，吸引全國78組師生踴躍報名參與。經評審團嚴謹審查後，選出前3名、優選5名、佳作7名及評審特別獎2名，共計17件優良作品，並於今天（20日）舉行頒獎典禮，表揚學生以影像創作詮釋孝道的用心與成果。

國教署表示，本屆競賽由國立臺灣藝術大學承辦，透過社群媒體積極宣傳，並深入校園辦理巡迴講座，提升學生參與意願；暑假期間也規劃線上與實體工作坊，教授微電影拍攝技巧與敘事方法，協助學生將生活觀察轉化為影像創作。參賽作品題材多元、表現手法細膩，學生在課業之餘，以鏡頭記錄人與人之間的情感互動，描繪真實動人的家庭與社會故事，不僅培養影像創作與溝通表達能力，也呼應新課綱多元適性揚才的精神。

獲得第一名的作品為臺北市私立稻江高級護理家事職業學校學生謝依珊的《她的名字叫勇敢》，影片以母愛為核心，透過女兒口白，訴說母親歷經喪夫與兒子重傷的雙重打擊後，仍堅毅撐起家庭的真實故事，展現母親作為勇氣與希望象徵的力量。第二名作品《掌中寄魂》，由高雄市私立中華高級藝術職業學校學生林柏諺、劉采瀅、林尚鴻共同創作，影片以青年與外公的情感為主軸，描述外公離世後，青年以戲偶重現外公身影，將思念轉化為創作，也讓傳統藝術在年輕世代中被重新看見。第三名《我的媽媽》，由國立臺北科技大學附屬桃園農工高級中等學校學生黃心瑜創作，以幽默對話與生活化情境呈現家庭日常，透過三代互動，映照不同世代的價值觀與愛的表達方式，傳遞「嘮叨其實是愛」的溫暖訊息。

國教署指出，透過微電影創作歷程，學生得以反思與家人之間的相處方式，讓孝道理念在校園中扎根，並持續向家庭與社會擴散。未來將持續辦理孝道教育系列競賽、親子桌遊、研習及講座等推廣活動，並經營孝道臉書粉專「全民返孝日」，結合圖文、影音與互動內容，深化社會大眾對孝道教育的理解，也鼓勵更多學生在日常生活中實踐孝道精神。