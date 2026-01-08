孝道被現實打臉？84歲母過度依賴金援 兒丟「這1句」晚年生活瞬間毀滅

財經中心／王文承報導

一名84歲老婦生活資金仰賴兒子匯款，但兒子因有房貸與子女教育費，意識到，若繼續維持對母親的金援，恐怕連自己都撐不下去，鼓起勇氣中斷母親的金援。

許多人退休後才驚覺，單靠年金難以支撐生活，最終不得不仰賴子女的經濟援助。然而，一旦子女自身出現變故，原本勉強維持的晚年生活，往往瞬間崩解。日本一名84歲老婦澄江（化名）的處境，正是這樣的真實寫照。澄江每月領取的年金約7萬日圓（約新台幣1.4萬元），雖然居住在自有老屋，卻因屋齡老舊、保暖不佳，冬季取暖費用相當高昂，加上住處交通不便，無論就醫或採買都需仰賴他人協助。多年下來，她的生活早已建立在「兒子會持續匯款」的前提之上。

母過度依賴金援 兒丟1句晚年生活秒毀滅



根據《THE GOLD ONLINE》報導，澄江的兒子高井信一（化名，60歲）長年在東京工作，自10年前父親過世後，便每月固定匯款5萬日圓（約新台幣1萬元）給母親，並每年返鄉探望一次，支撐母親的日常開銷。

然而，這樣的平衡在信一參加公司早期退休方案後開始動搖。他原以為能迅速找到新工作，卻發現60歲後的求職遠比想像艱難。在沒有固定收入、年金尚未開始請領、退職金又多半用於償還房貸與子女教育費的情況下，他很快意識到，若繼續維持對母親的金援，恐怕連自己都撐不下去。

經過多次掙扎，信一終於鼓起勇氣打了那通電話，向母親坦承：「從下個月開始，恐怕無法再像以前一樣匯錢了。」電話另一頭沉默良久，母親只低聲回了一句：「那我該怎麼辦？」

報導指出，澄江目前每月生活費加上過往兒子匯款，約需12萬日圓（約新台幣2.4萬元），扣除國民健康保險、長照保險及冬季動輒破萬日圓的燃料費後，幾乎所剩無幾。以84歲高齡而言，重新投入職場幾乎不可能，如今買菜仰賴行動販賣車，就醫也必須拜託鄰居，生活早已繃緊到極限。

面對困境，澄江語氣平靜卻難掩疲憊地說：「我不怪他，兒子也有自己的人生。」信一心中同樣承受巨大壓力，他坦言，這樣的決定看似殘忍，但「如果我先倒下，最後誰也救不了誰」。

因此，信一開始主動向地方高齡支援中心尋求協助，了解是否能透過社福貸款、生活補助與到宅服務等制度，為母親找到其他支撐管道，這或許也是在現實中保護家人的另一種方式。

根據日本總務省公布的《家計調查（2024年）》，高齡單身、無業家庭的每月平均支出約為15萬日圓（約新台幣3萬元），但即便領滿老年基礎年金，月收入也僅約6萬9千日圓（約新台幣1.3萬元），兩者之間的落差，正是許多高齡家庭面臨的結構性困境。

專家指出，在當前高齡化社會中，照顧父母早已不只是孝道或個人意志的問題。當親子雙方都站在各自的極限邊緣，誰先倒下往往只是時間問題。與其勉強撐著，如何及早串聯家庭以外的社會支持系統，或許才是這個世代不得不面對的現實課題。

