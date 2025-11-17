孟加拉促引渡遭判死刑前總理哈希納 印度暫無動作

（中央社記者李晉緯新德里17日專電）孟加拉國際戰犯法庭今天對鎮壓學運奪人性命的前總理哈希納（Sheikh Hasina）判死刑，孟加拉外交部要求將她引渡回國，但印度目前還沒有採取進一步動作。

孟加拉國際戰犯法庭今天認定逃到印度的哈希納違反人道罪成立，因此判她死刑。

孟加拉前總理哈希納去年7月下令鎮壓反對公務員職缺配額制度而發起示威的學生團體，引發流血衝突後，有人因此丟了性命，她於同年8月宣布辭職並逃到印度，之後就一直待在北部大城德里。

哈希納目前位於德里的一安全處，印度方面也正為她提供全面性的保護。哈希納先前告訴印度斯坦時報（Hindustan Times）說：「我非常感謝印度人民在過去一年為我提供了一個安全的避風港。」

今日印度（India Today）報導，哈希納遭判刑後，孟加拉就正式要求將哈希納移交給孟加拉，並稱那是印度的「義務」。

孟加拉外交部的聲明寫道：「我們呼籲印度政府立即將被定罪者移交給孟加拉當局，因為根據兩國現行的引渡條約，這對印度來說，是種有強制性的義務。」

孟加拉外交部在信中寫道：「任何國家向這些被判違反人道罪者提供庇護，都是極為不友善的行為，是對正義的漠視。」

針對哈希納的問題，印度外交部今天發表聲明說：「身為近鄰，印度始終致力於推動維護孟加拉人民利益的最大化，包括該國的和平、民主、包容、穩定，我們將始終與全部的相關利益者進行有建設性的接觸。」

哈希納去年8月抵達印度幾個小時後，印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）表示，哈希納是在短時間內，向印度總理莫迪（Narendra Modi）的政府申請「暫時性」訪問並獲准。

外界猜測哈希納在「短暫停留」後就會離開，但1年多過去了，哈希納仍在印度，印度官方也沒有透露關於她何時會離開的消息。

目前印度有幾種做法，首先是在確定孟加拉的司法程序符合標準後，就能接受引渡請求並執行；相反地，印度也能因為合理擔心哈希納遭迫害，而拒絕孟加拉要求。或者，也可以先要求孟加拉針對公平待遇、安全保障、遵守國際準則等做出承諾，再考慮要不要將哈希納送回。（編輯：陳彥鈞）1141118