孟加拉前總理哈希納判死！政變下的倖存者成血腥鎮壓主導 流亡印度苟活

記者蒲世芸／綜合報導

孟加拉遭推翻的前總理哈希納（Sheikh Hasina），因被控指揮血腥鎮壓去年的學生示威運動，17日被孟加拉國際戰犯法庭判處死刑，成為孟加拉史上判刑最重的領導人。

哈希納去年曾與印度總理莫迪會談。她目前逃亡到印度北部大城德里，印度方面也正為她提供全面保護。（圖／翻攝自X平台 @narendramodi）

據路透社17日報導，判決一宣布，擠滿法庭的受害者家屬當場歡呼、鼓掌，外頭民眾還有人激動的跪地祈禱。這場審判從去年動盪一路持續到今年，可說是孟加拉建國以來最具象徵意義的政治審判。

為何被判死刑？

法院認定現年78歲的哈希納犯下三項罪名，包括煽動、下令殺害民眾、未阻止暴行發生，因此判處死刑。

檢方在審判中表示，掌握到哈希納「直接下令使用致命武力」的證據。這場被鎮壓的學運原本起於反對公務員職缺配額制度的不滿，而後迅速擴散成要求哈希納下台的全國性反政府運動。

根據聯合國報告估計，去年7月15日至8月5日之間，恐有多達1,400人遭殺害、數千人受傷，大多是遭安全部隊開槍射擊，堪稱孟加拉自1971年獨立戰爭以來最嚴重的政治暴力。

判決出於政治動機？

哈希納目前流亡印度，她在聲明中批此案是「法庭被操控」，更指判決是「帶有偏見、且為政治操作」，反控臨時政府裡的極端勢力想「抹去她與整個人民聯盟黨（Awami League）的政治存在」。

孟加拉外交部已要求印度將她引渡回國，並在聲明中表示：「我們呼籲印度政府立即將哈希納移交給孟加拉當局，因為根據兩國現行的引渡條約，這對印度來說，是種有強制性的義務。」但印度僅回應會「建設性參與」，未明確表態。

哈希納如何崛起？

哈希納的政治生涯充滿戲劇性。她之所以走上政治舞台，是因為1975年的軍事政變中，她的父親、孟加拉建國領袖、革命家拉曼（Sheikh Mujibur Rahman）。哈希納大部分家人在政變中遭到暗殺，而當年27歲的她則因人在海外而倖免。

出生於1947年、1973年畢業於達卡大學的哈希納，早年擔任父親與學生之間的政治溝通者。政變後她流亡印度多年，並在1981年回國成為人民聯盟黨黨魁。

返國後，哈希納曾短暫與宿敵吉亞（Khaleda Zia）領導的孟加拉民族主義黨（BNP）結盟，協力於1990年推翻軍事強人厄夏德（Hussain Muhammad Ershad）；然而聯盟很快就破裂，雙方長年處於對立。

長達15年執政為何爭議滿滿？

哈希納領導人民聯盟在1996年首度出任總理、2001年敗給吉亞、2009年再度上台後一路連任，直到去年被推翻。她任內經濟快速增長，尤其是全球第三大成衣產業的快速壯大。另外，自2009年以來，孟加拉經濟年均成長超過6%，2021年人均所得也超越了印度，豐碩的經濟成果都讓她贏得不少國際讚譽。

但同時，她也被指控越來越獨裁、打壓言論自由，反對黨人士、大批青年與異議者遭逮捕、失蹤甚至被處決，遭到人權團體批評。

去年夏天，全國掀起的學生反政府運動則成為壓垮哈希納的最後一根稻草，示威行動一路演變成要求她下台的巨大民眾憤怒；因此哈希納於2024年8月，急搭上軍機逃往印度。此後，孟加拉由她長年不和的政敵、諾貝爾和平獎得主尤努斯（Muhammad Yunus）領導的臨時政府接手，並禁止人民聯盟參加明年2月即將舉行的國會大選。

