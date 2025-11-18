孟加拉前總理血腥鎮壓學運遭判死 子喬伊稱政治報復
（中央社記者李晉緯新德里19日專電）孟加拉前總理哈希納（Sheikh Hasina）因2024年鎮壓學運導致多人死亡，17日遭孟加拉國際戰犯法庭判處死刑，哈希納之子喬伊（Sajeeb Wazed Joy）稱這並非合法的司法程序，而是一場政治報復。
喬伊告訴今日印度（India Today），孟加拉國際戰犯法庭認為哈希納涉及煽動、下令使用致命武器，及未能阻止2024年學生抗議期間的大規模殺戮，而判她「違反人道罪」，這樣的情況可說是「對正義的徹底嘲弄」。
喬伊認為，審判有嚴重的缺陷，他說：「大家都知道，判決是預先就定好了的，審理倉促進行了約100天到140天就結束了，且那個未經選舉、違憲、不民主的（臨時）政府，修改了法律。」
喬伊聲稱，哈希納不被允許選擇為自己辯護的律師，代表她的律師是孟加拉國際戰犯法庭為其指定的，「她不能聘請自己的辯護律師，這根本是在嘲弄正義。」
喬伊補充，孟加拉目前根本沒有法治，任何法律上訴，都必需等到法治恢復後才能進行，屆時這次的判決將會被推翻。
喬伊指控，這次對哈希納判死刑的判決，絕非出於正義，而是為了復仇。並稱，這個「未經選舉」產生，且「非法」的臨時政府，一直在包庇自己的同夥，讓他們免於承擔法律責任。
在被孟加拉國際戰犯法庭判處死刑後，78歲的哈希納在她流亡期間待的印度新德里發表談話，她說：「判決是由一個被操控的法庭，在未經選舉、沒有民主授權的政府領導下做出的，是帶有偏見、出於政治動機的。」
喬伊控訴，孟加拉目前在「非法政權」治理下，是沒有真正的法治的，「法院只是對所有呈上來的事情，都蓋同意章」。
喬伊表示，一旦民選政府復職，由於（對哈希納的判決）存有太多缺陷，因此將在上訴中被推翻。
喬伊提到，他擔心2026年2月的孟加拉大選，可能會有不穩定的情況，他指責臨時政府不准哈希納所屬孟加拉人民聯盟成員參選，因此那場選舉「根本是騙局」。
他還威脅要舉辦更大規模的抗議活動，他說：「未經孟加拉人民聯盟同意，我們絕不允許舉辦選舉，我們的抗議會愈來愈激烈，除非國際社會採取行動，否則很可能會發生暴力事件。」（編輯：陳承功）1141119
其他人也在看
歷任總統誰最貪？粉專網路投票結果太震撼 青鳥炸鍋戰翻
普發現金1萬陸續入帳，符合條件的民眾也可以到指定ATM領取。有粉專近日在YouTube頻道進行網路投票，包括普發1萬是誰的功勞，結果高達87%認為是藍白在野黨的功勞。粉專也另問一題對於歷任總統的意見，結果「賴清德」負評最多、甚至認為賴比前總統陳水扁、蔡英文都貪，但卻引來不少網友踢館，開酸同溫層太強，也有人「抱不平」說，畢竟賴跛腳、預算沒過怎有機會貪？但也有網友反嗆，青鳥跑到這來崩潰喔，自己也一堆同溫層民調，只不過後來被「32:0」洗臉！中時新聞網 ・ 22 小時前
高市早苗講完「台灣有事」論後民調血崩 郭正亮：她會撐不住
日本首相高市早苗日前在國會稱「台灣有事」可能構成「存立危機事態」，暗示自衛隊可介入台海，引發軒然大波。大陸13日召見日本駐陸大使強烈抗議後，高市早苗民調急速下滑。前立委郭正亮16日表示，日本是不禁打，高市早苗講了這些話後，大陸做了一些動作，民調馬上重挫，他認為高市早苗會撐不住。中天新聞網 ・ 1 天前
中日衝突加劇 共軍今南海實彈射擊1／台灣有事引爆對立 日外務高層赴中協商 高市急滅火
日本首相高市早苗日前在國會談到台灣有事時的答詢，讓日中緊張關係升溫，為避免局勢進一步惡化，日方派出外務省高層赴中進行協商，今天（18日）日本防衛大臣小泉進次郎也避免正面回應「台灣有事」相關話題，然而中方態度強硬，連日大動作嗆聲，還宣布今天開始連續8天要在黃海南部實施實彈射擊。鏡新聞 ・ 18 小時前
傳林佳龍將轉戰桃園市長？ 71歲張善政引「雷根名言」回應
[Newtalk新聞] 距離明年地方選舉仍有一年時間，不過各黨都正磨刀霍霍為、備戰明年選舉。桃園市長張善政今（17）日被市議員林政賢問到市長是否「只做一任」，他強調，自己從來沒說過只會做一任，更表示只要市民支持，「當然會爭取連任」。至於外傳外交部長林佳龍可能空降桃園參戰一事，張善政引用前美國總統雷根的話，展現「71歲理工男」的自信。 國民黨桃園市議員林政賢質詢時表示，民進黨立委莊瑞雄曾說，面對 2026，台北和桃園可說是重中之重，民進黨不可能派「小咖」參戰，不然無法帶動選情。然而，他認為，目前外界傳言的總統府副秘書長何志偉、不分區立委王義川「兩人都太小咖」了。除此之外，還傳出民進黨「正國會」掌門人林佳龍要來桃園參選，他比較張善政與林佳龍在學經歷上打成平手或小勝，唯有年紀，張善政 71 歲、林佳龍 61 歲，他也問張善政「若是林佳龍代表民進黨，市長怎麼看」？ 對此，張善政沒有正面回應林佳龍參選問題，但是對於被認為年紀較大的說法，他引用美國前總統雷根競選連任時的話「不會因我的對手年紀輕、沒有經驗而來攻擊他」，自認在年紀上應該算是勝出。至於有沒有信心連任成功，張善政強調「有信心」。查看原文更新頭殼 ・ 1 天前
日方拒收回「台灣有事」言論 日中外交官過招不歡而散
日中關係急速惡化，共軍在黃海實彈射擊從3天延長到8天，大陸外交部再罵日本首相高市早苗，要求「給中國人一個明確交代」。美國智庫學者分析，高市早苗只是將前首相安倍晉三已知的事實，公開講得更明白，根本原因是北京過去幾年，升高對台武力脅迫。TVBS新聞網 ・ 8 小時前
高市早苗稱「台灣有事」拒撤回 民調不降反升 黃暐瀚分析：薛劍嗆斬首反讓日本人更挺首相
日本首相高市早苗稱「台灣有事」可能構成日本「存亡危機事態」遭中國薛劍嗆斬首後，仍然拒撤回言論，日本共同社最新民調顯示支持度反飆69.9%創新高。黃暐瀚分析48.8%日本人挺台灣有事發言，薛劍言論反成助攻，美駐日大使連發兩文力挺。黃暐瀚籲：越激情越要冷靜，力量來自內斂，台日友好但不要過激。風向台灣 ・ 1 天前
民眾黨認同嗎？鄭麗文竟提一國兩區 黃國昌急喊：「這些事」不退讓
即時中心／黃于庭、李美妍報導國民黨主席鄭麗文上任後動作頻頻，先是參加「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，追思對象包含共諜吳石，黨內反對聲浪四起。不僅如此，副主席蕭旭岑、張榮恭先後率團訪中，均獲中國國台辦主任宋濤親自接見；蕭日前更直言，鄭的兩岸路線就是回歸「一中憲法」，當中包含「一國兩區」，其親中主張備受外界抨擊。對此，民眾黨主席黃國昌今（18）日回應，捍衛台灣自由、民主等，是們民眾黨不可能退讓的底線。蕭旭岑昨（17）日接受「中午來開匯」專訪，他指稱，目前任務就是協助鄭麗文黨務運作，而鄭的兩岸路線為回歸中華民國憲法這部「一中憲法」，跟前主席馬英九的路線並無不同。他又稱，只有回到「一國兩區」並捍衛「九二共識」，兩岸才能追求共同政治基礎。對此，黃國昌稱，民眾黨對於國家定位向來非常清楚，「中華民國主權屬於全體2300萬台灣人民」，捍衛台灣自由、民主、法治、人權的生活方式，是他們所堅持的原則，也是不可能退讓的底線。黃國昌也說，兩岸之間意見不一致或分歧，需要用最高智慧、最高誠意，本於善意相互多溝通，才能有效降低兩岸擦槍走火的風險，「我相信政府好好施政，讓人民可以過好日子，這是全體台灣人民共同心願」。原文出處：快新聞／民眾黨認同嗎？鄭麗文竟提一國兩區 黃國昌急喊：「這些事」不退讓 更多民視新聞報導「鄭黃會」僅剩一天！沈榮欽：與會人員不會太尊重黃、國民黨能讓得不多台東體中棒球場有錢修復了! 陳瑩.莊瑞雄成功爭取3千萬腸病毒肆虐小心了！國內新增1死亡 疾管署：病例數已達流行閾值民視影音 ・ 16 小時前
網紅紐約吃名店霸王餐5度被捕！提肉償抵餐費 自稱來自台灣
布魯克林一名34歲女子佩伊．鍾（Pei Chung），日前因多次到紐約高級餐廳吃霸王餐被當地警方逮捕，她平時在社群上打扮成名媛網紅，穿著Prada高跟鞋、拎著LV包、配Hermes皮帶，但實際上卻假扮美食KOL，專挑米其林餐廳與高檔牛排館用餐後不付錢，甚至提出「肉償」的建議，她還在社群上介紹自己來自台灣。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王大陸遭求刑一年 出庭稱「無知犯錯」鞠躬全認罪 盼從輕量刑
王大陸雖未完成逃兵役犯行，但涉偽造文書罪，遭檢方求刑一年。新北地方法院今天（18日）開庭，王大陸當庭稱無知犯錯，全數認罪，並起立鞠躬，律師表示，王大陸在偵查中都坦白犯行，目前也已服役9個月，盼法官從輕量刑。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 20 小時前
影/台中街頭夜半炸街引憤！壯男滅火器狂噴 89猴持械圍毆
台中市西屯區今天（17日)凌晨不太平靜，發生大規模械鬥事件，外傳是因為一群89猴開豪車炸街太吵，被一名身形壯碩的男性居民上前持滅火器噴灑怒斥，結果慘遭圍毆倒地，但也有一說是因為債權糾紛約在此談判。中天新聞網 ・ 1 天前
國民黨親中沒在演！蕭旭岑曝鄭麗文支持「一國兩區」 劉世芳反擊了
即時中心／黃于庭、李美妍報導國民黨主席鄭麗文「親中」路線屢受抨擊，日前參加「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，追思對象竟包含共諜將官吳石，連黨內都出現許多反對聲浪。不僅如此，其2副手蕭旭岑、張榮恭先後率團訪中，中國國台辦主任宋濤均親自接見；蕭更大談鄭的兩岸路線，就是回歸「一中憲法」，也包含「一國兩區」。對此，內政部長劉世芳今（18）日反擊「憲法規定非常清楚」。蕭旭岑昨（17）日接受「中午來開匯」專訪，他指稱，目前任務就是協助鄭麗文黨務運作，而鄭的兩岸路線為回歸中華民國憲法這部「一中憲法」，跟前主席馬英九的路線並無不同。他又稱，只有回到「一國兩區」並捍衛「九二共識」，兩岸才能追求共同政治基礎。對此，劉世芳今日回應「我不清楚他的詮釋是什麼」，不過憲法規定非常清楚，尤其是增修條文，「我們按照增修條文來做行政處理、按照規定進行」。媒體追問「部長認為一國兩區在憲法框架之內嗎？」，劉世芳指出，按照目前憲法修正條文，大家可以去看一下，也如剛剛所提《國籍法》，限制還是一樣，擔任民選公職必須放棄中華民國以外的其他國籍，沒有解釋空間。原文出處：快新聞／國民黨親中沒在演！蕭旭岑曝鄭麗文支持「一國兩區」 劉世芳反擊了 更多民視新聞報導鄭黃會面！詹凌瑀轟：把黃國昌當吉娃娃、給傅崐萁摸頭國民黨太扯！中常委竟穿「毛澤東衣」大談統一台灣 綠委憤怒反擊徐巧芯超糗？會面澳駐台辦事處「這1點大出事」網傻眼民視影音 ・ 20 小時前
女買展示品遭店家拒爆糾紛 警到場勸離遭罵"矮冬瓜"
南部中心／廖錦雄、張可倫 高雄市報導高雄一名女子到旗津買果乾，卻跟店家起爭執，疑似出言辱罵店員，最後店家受不了，報警處理，沒想到女顧客越來越激動，還辱罵到場員警是矮冬瓜，差點遭逮捕。還好，女子行為沒有達妨害公務的程度，攤商也不願提出告訴，員警最後將女子勸離，化解糾紛。女子辱罵員警。（圖／翻攝畫面）女子情緒激動，當街大罵警察是矮冬瓜，員警一個上前，要將她逮捕。女子不斷飆罵矮冬瓜，到底為什麼這麼氣，事發在17號下午4點多，這名女子到高雄旗津買果乾，卻跟攤商起口角，被店家報警。不只攻擊員警矮冬瓜，還批評店員的穿著，跟員警大小聲，店家也超無奈。女子到高雄旗津買果乾，卻跟攤商起口角，被店家報警。（圖／翻攝畫面）水果乾店長曾小姐：「她來的時候說她要購買展示品，我有告知她我們展示品不能販售，我要拿新的產品給她，然後她就不要，後來她就一直辱罵我們，辱罵很難聽的字眼。」旗津分駐所副所長林照祥：「員警詢問後，攤商表示不願提出告訴，女子行為亦未達妨害公務之程度，故警方於現場將女子予以勸離。」攤商受不了女子情緒激動，硬要購買展示品，後來乾脆不賣給她，卻還遭她辱罵超過五分鐘，引起路人側目，她罵完店家、又罵警察，還好最後女子自行離開現場，因為如果再鬧下去，警方也得將她依妨害公務送辦了。原文出處：女買展示品遭店家婉拒爆糾紛 警到場勸離遭罵「矮冬瓜」 更多民視新聞報導「凱思等同木可」律師點名黃國昌實質控制 曝檢調「這時」將有所動作！豪雨釀災！雙溪驚現20噸落石 102線封路預計今晚搶通又是助理費！桃園三連霸議員游吾和涉貪356萬 桃檢今偵結起訴民視影音 ・ 19 小時前
洪秀柱嗆高市早苗「關你什麼事」！綠喊「難理解」：要舉家搬去中國？
日本內閣總理大臣高市早苗的挺台言論，引起中國不滿，更預告在黃海實彈射擊。前國民黨主席洪秀柱卻稱「台海關你日本人什麼事？」更附和中國稱「任何外部勢力妄想挾持台灣、挑戰中國核心利益，結果只有一個——必然失敗」。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今（17）日表示，中國的戰狼姿態才是亞太地區最大的危害因子，而他也難以理解洪秀柱的心態，其身家安全有賴台灣的國防才能維護，難不成要舉家搬去中國？三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
越式洗髮店男對女按摩師"毛手毛腳" 業者PO網提醒同行
南部中心／鄭榮文 嘉義報導嘉義有男客人到一間越式洗髮店按摩，卻趁按摩過程中，對女按摩師毛手毛腳，伸手偷摸小腿，業者拍下證據，也當場將男客人趕出去，嗆明永不接待，事後把影片PO上網，提醒同行小心，避免又有女子被騷擾。男客人被趕出去，離開前竟還說「別的店可以，我以為這邊也可以」。（圖／翻攝畫面）越式洗髮店內，播放著音樂，男客人放鬆身心，但手卻開始不安分，撫摸按摩師的腿，這一幕被老闆娘給拍下。店家氣的當場下逐客令，沒想到男子離開前竟然丟下一句，別的店可以，我以為這邊也可以，讓老闆娘氣炸。洗髮店老闆娘：「他去別家店有這樣的騷擾行為，別家店可以接受，他以為我們家也能這麼接受，那他絕對不會是只有對我們家這樣，他還起來跟我說，不好意思，我下次不會了，我說下次我們也不會接他了。」按摩過程，竟然偷摸女按摩師，事發在嘉義市東區一間越式洗髮店，這名男子17號預約全身按摩，女員工露出為難表情，老闆娘一問才知道，對方前幾次消費，也對她毛手毛腳，但員工暫時選擇隱忍，直到這次男子再度上門，老闆娘特別注意他的舉動，果真抓到他又伸出鹹豬手。男子多次趁女員工幫他按摩時，伸手觸摸腿部。（圖／民視新聞）洗髮店老闆娘：「他這樣子趴著，然後他手是直接這樣抓，往後抓，因為我們都會站在兩側這邊，也有告誡她們講過說，事情發生馬上就要講，因為她們不好意思說，對於這種事情。」雖然被騷擾的女員工不願意報警，但店家把事情經過po上網，也是希望藉此提醒其他同行，不要再有人受害。原文出處：越式洗髮店男對女按摩師「毛手毛腳」 遭老闆攆出嗆：永不接待 更多民視新聞報導中配直播拍國小生遭法辦 北檢今不起訴：不符犯罪要件5藝人涉閃兵遭檢方求刑2年8月 律師分析：很明顯要他們進去關亂世用重典！民調曝「70%民眾挺鞭刑」 多數人認為詐騙刑責過輕民視影音 ・ 15 小時前
立院三讀新修財劃法 卓榮泰：問題更大 政院會全面迎戰
立法院會14日再度三讀通過財劃法修正案。行政院長卓榮泰今天說，立法院通過的新修財劃法比過去公式計算錯誤的問題還大，將使政府的總預算無法編列，對於立法院在野黨團突然通過修正案，「行政院會全面迎戰」，明天與地方政府談過後，周四（20日）行政院會將討論院版財劃法。行政院發言人李慧芝下午指出，行政院會20日將提出完整修正草案，卓榮泰會出面說明，盼立法院朝野黨團理性討論。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
快訊／砍斷桌腳是中國！賴清德再籲韓國瑜一致對外：不該為侵略者找藉口
立法院長韓國瑜日前回應總統賴清德點名，針對立委沈伯洋遭調查發表談話，提出「四隻腳」論述並批評「自己生病要別人吃藥」，引發討論。對此，賴清德總統今（17）日回應，中國只要跨境鎮壓台澎金馬2300萬人中的任何一人，都是對中華民國主權的傷害，沈伯洋是國會議員，中國跨境鎮壓沈伯洋，等於傷害我國憲政體制。若今天對中國跨境鎮壓找藉口，改天中國當要發動侵略台灣的戰爭，請韓國瑜三思，我們同屬於一個國家，面對境外敵三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「台灣有事論」觸怒中國 日外務省亞太局長飛抵北京 今展開嚴正交涉
[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗日前在發表「台灣有事論」，暗示不排除動用自衛隊介入台海衝突，引發中國強烈不滿，導致中日關係緊張，雙方互不退讓。對此，日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰親自飛抵北京，預計與中國外交部亞洲司長劉勁松等官員今(18)日展開會談，試圖為當前局勢尋求降溫空間。 本月7日，日本眾議院預算委員會進行首相質詢與答辯會議，在野立憲民主黨議員岡田克也詢問高市早苗有關可能的台灣發生「緊急事態」。高市以首相身份表示，如果台灣發生可能構成日本的「存亡危機事態」，那麼日本自衛隊可藉由集體自衛權行使，動用武力介入台海衝突。 針對高市發言，北京當局接連幾天透過各種方式表示不滿。一方面召回中國駐日大使，另一方面透過各種宣傳管道暗示，日本若介入台海衝突，恐對日本本土發生嚴重的後果。 面對中日關係因「台灣有事論」而產生緊張，日本外務省亞太局局長金井正彰於昨日飛抵北京，預計今日將和中國外交部亞洲司長劉勁松等官員展開會談，試圖為當前局勢尋求降溫空間。 根據NHK引述日本政府消息人士透露，金井局長在今日會談中將重申，日本並未改變對華一貫態度。同時表明，即時雙方在安全保障、台灣問題上存在「根本新頭殼 ・ 21 小時前
泰國柬埔寨情勢升溫 領務局發布泰邊境4府橙色旅遊警示
泰國和柬埔寨邊境情勢升溫，泰國總理阿努廷宣布暫停執行停火協議。外交部領事事務局更新泰國旅遊警示為「黃色注意」，另針對泰國烏汶府、四色菊府、素輦府以及武里南府等邊境四府發布「橙色避免前往」警示；若因故仍須前往，請於出國前至領務局「旅外國人動態登錄」網頁完成出國登錄。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
潤寅案詐貸逾470億元 前調查官收賄500萬元掩飾罪行 判刑12年定讞
潤寅案詐貸逾向12家銀行詐貸逾新台幣470億元！檢調偵辦潤寅案查出潤寅負責人楊文虎的妻子王音之涉嫌行賄前調查官郭詩晃500萬元，掩飾罪行，不積極偵辦，以查無具體事證為由，將案件改列參考資料。一、二審均判郭詩晃有期徒刑12年，褫奪公權6年。案經最高法院日前駁回上訴，全案定讞。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
2026綠夢幻人選是他！周玉蔻預言：不會贏
[NOWnews今日新聞]民進黨2026將派誰出戰台北市長，成為外界關注焦點，日前壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農已表態爭取提名，近日更有黨內選戰幕僚透露，綠營在北市「最夢幻人選」其實是前副總統陳建仁；另外，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前