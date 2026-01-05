孟加拉吉大港2025年貨櫃量較2024成長逾4％創歷史新高

根據英國航運相關網站表示，孟加拉最主要的海運門戶吉大港（Chittagong Port）去（二○二五）年貨櫃量較二○二四年成長四點零七％表現強勁，整體貨物及船舶作業量也同步上揚，刷新港口年度多項歷史紀錄，顯示其在國際貿易與供應鏈中關鍵地位持續鞏固。

吉大港港務局（CPA）統計，二○二五年全年該港共處理約三百四十萬TEUs，比二○二四年增加約十三萬三千四百四十二TEU；貨物總吞吐量達約一億三千八百萬噸，年增率達十一點四三％；船舶進出量也提升十點五％。

CPA指出，此波成長表現主要受益於一系列港區基礎設施升級與營運效率提升措施，包括港口自動化服務設施增建、電子閘口（e-gate）導入、及貨櫃作業系統現代化改造，而港口使用者與各相關單位密切合作也是成功關鍵之一。另，吉大港在創新作業效率方面也有所突破。即使面對報關單位短暫停工與其他營運挑戰，港口在二○二五年第四季多日達成「零等候船舶時數」，使抵港船舶可立即靠泊，大幅縮短等待時間，並提升整體作業效率。

值得注意，吉大港目前負責處理孟加拉約九十二％進出口貨物，及近九十八％貨櫃貿易，是該國對外貿易核心樞紐。港務局也持續推動多項發展計畫，進一步提升港區作業能力與服務品質。

分析師認為，隨著進出口需求穩定回升，及港口效率改善，吉大港在全球供應鏈地位將更為重要，進一步強化其在區域與國際貿易中的競爭力。