孟加拉國前總理哈西娜被判處死刑
（德國之聲中文網）據《達卡論壇報》和其他當地媒體報道，孟加拉國國際刑事法庭本周一宣判對前總理謝赫·哈西娜判處死刑，罪名是犯有反人類罪。法庭認定哈西娜應對去年鎮壓大規模示威活動期間的死亡事件負責。聯合國在今年2月的一份報告中稱，去年孟加拉國大規模示威活動期間，可能有多達1400人在暴力事件中喪生。起訴書稱，哈西娜直接下令槍殺示威者。
除了哈西娜外，前內政部長卡邁勒(Asaduzzaman Khan Kamal)以及前警察總長阿爾-馬蒙(Abdullah Al-Mamun)也被指控為鎮壓大示威活動的“幕後主使和主要策劃者”。卡邁勒被判處死刑，阿爾-馬蒙被判處五年監禁。
阿爾-馬蒙是周一唯一出庭的被告。哈西娜和卡邁勒都缺席了宣判。
孟加拉國去年的示威活動是由一項備受爭議的政府職位配額制度引發的。哈西娜領導的政府去年6月通過了“革命有功家屬承襲政府職位法案”，引發民眾的憤怒，因為這意味著“革命先烈”的家族有優先入職公務員的權利，而普通人愈來愈沒有機會。
在聲勢浩大的抗議浪潮下，哈西娜去年8月5日辭職並流亡印度，其15年的統治宣告終結。哈西娜是孟加拉國開國總統謝赫·穆吉布·拉赫曼的長女，5次出任孟加拉國總理。最後一次任期從去年1月11日開始。
判決前孟加拉國爆發暴力事件
對於周一的判決結果，現年78歲的哈西娜稱判決有失公正且出於政治動機。她在一份聲明中稱，“我不怕在正規法庭上面對指控我的人，在那裡，證據可以得到公正的權衡和檢驗。”
在宣布判決前，哈西娜所在的政黨——現已被取締的人民聯盟——宣布在全國範圍內實施為期兩天的抗議行動。該黨譴責審判是一場鬧劇，是出於政治動機。諾貝爾和平獎得主穆罕默德·尤努斯領導的臨時政府在全國範圍內加強了安保，以應對暴力事件的爆發。
據報道，周日晚間，包括首都達卡在內的多個地點發生了土制炸彈爆炸，有人舉火炬游行。全國各地有數十輛公共汽車和商鋪被縱火焚燒。警方稱，一名部長級政府顧問的住所外也發生了爆炸。
作為回應，臨時政府部署了更多安全部隊，包括在達卡和其他地區部署准軍事部隊孟加拉國邊防衛隊。達卡市警察局長周日指示警方，對任何參與縱火或爆炸襲擊的人開槍。
(路透社、美聯社等）
