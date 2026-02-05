孟加拉國：Z世代推翻獨裁者，為什麼老牌政黨卻被認為會贏得大選？

謝赫·哈西娜下台後，達卡街頭出現了色彩鮮豔的塗鴉。 [BBC]

拉哈特·侯賽因（Rahat Hossain）在一場青年起義中為救朋友幾乎喪命，這場起義後來成為孟加拉國歷史上最血腥的事件之一。

在推翻國家領導人的革命過程中，一段他試圖將遭警方射擊的伊曼·哈桑·泰姆·博伊安（Emam Hasan Taim Bhuiyan）拖至安全處的影片在網上瘋傳。

2024年7月20日鎮壓示威期間，24歲的侯賽因與19歲的博伊安在達卡一間茶檔避難，但警方將他們拖出、毆打，並命令他們奔跑。

廣告 廣告

博伊安遭到槍擊。

看到他倒在地上後，侯賽因開始拖著他撤離，但警方持續開火。侯賽因感到一發子彈擊中自己的腿。

「我不得不把他留在後面。」侯賽因說。博伊安其後在醫院被宣告死亡。

這類暴力事件成為學生主導示威擴大成全國抗議的導火線，而其核心地帶在首都達卡。不到兩週，政府被推翻，總理謝赫·哈西娜（Sheikh Hasina）逃離國家。

依照聯合國的數據，示威期間多達1,400人喪生，其中絕大多數死於哈西娜下令的安全部隊鎮壓。

哈西娜倒台曾被視為新時代的開端。

這場起義被認為是全球一系列Z世代中的第一場的抗議、也是最成功的一場。

孟加拉國的一些學生領袖之後在過渡政府中擔任要職，試圖塑造他們曾為之走上街頭抗爭的國家。他們被寄望於在該國未來的治理中扮演角色，此前國家已由哈西娜領導的民族人民聯盟（Awami League）與競爭對手孟加拉民族主義黨（Bangladesh Nationalist Party, BNP）輪流主政數十年。

然而，隨著下週大選逼近，學生們新成立的政黨嚴重分裂，運動中的女性大多亦被排除在外。隨著人民聯盟遭禁，其他歷史悠久的政黨正填補這一政治真空。

拉哈特·侯賽因在抗議活動中遭槍擊後倖存下來，但他的朋友卻喪生。 [BBC]

侯賽因加入2024 年的學生主導示威——這場運動集合年青男女、世俗派與宗教派人士——最初是為抗議公務員職位的新配額制度，但當示威演變為「結束專制統治」的「共同目標」時，他仍持續參與。

然而，他告訴BBC，過渡政府未能實現他所盼望的「以和平、平等、正義與公正為基礎的美麗孟加拉國」。

他並非唯一認為由學生主導的國家公民黨（National Citizen Party, NCP）缺乏經驗的人。相反，他對另一個更老牌的政黨印象深刻：伊斯蘭大會黨（Jamaat-e-Islami）。

這是一個伊斯蘭主義政黨，過去曾是小型執政聯盟夥伴，但在2026年2月12日大選前夕——人民聯盟遭禁的背景下——迅速獲得支持。

伊斯蘭大會黨成立於1941年，該黨一直受到其在孟加拉國於1971年自巴基斯坦獨立戰爭期間立場的牽連。當時有數十萬人死亡，超過一千萬人逃離家園。該黨部分政治人物被指控與東巴基斯坦方面合作。

但這段歷史似乎並未困擾侯賽因，他認為伊斯蘭大會黨已經現代化。

「伊斯蘭大會黨以各種方式支持了7月起義的同志和學生，」他解釋。

年輕的孟加拉人在導致2024年政府垮台的抗議活動中發揮關鍵作用。 [BBC]

伊斯蘭大會黨（Jamaat）領袖沙菲庫爾·拉赫曼（Shafiqur Rahman）告訴BBC，該黨承諾終結腐敗並恢復司法獨立——在一個腐敗程度長期居高不下的國家，這些主張難以實現，但仍引起許多人的共鳴。

位於達卡的南北大學（North South University）教授陶菲克·哈克（Tawfique Haque）指出，多數出生於1971年之後的年輕選民，能將伊斯蘭大會黨與其歷史切割，也不視之為紅線。

「這是一個世代議題，」他說，認為年輕人不想被「困在這場爭論之中」。

相反地，這些年輕選民將該黨視為哈西娜統治下的另一個受害者。

據哈克所言，該黨被禁止參政，許多政治人物亦被監禁。

不只有侯賽因轉向支持伊斯蘭大會黨。在去年9月於孟加拉國頂尖大學舉行的學生選舉中，獲得其學生組織支持的候選人以壓倒性優勢勝出，此次投票被視為國家民意的風向指標。

值得注意的是，這是孟加拉國獨立以來，伊斯蘭政黨首次贏得享有盛名的達卡大學生會的控制權。

這同時也是學生領袖面臨困境的首個主要徵兆，因為在這個國家大約有四成選民年齡在 37歲以下。

備受爭議的妥協

對國家公民黨（NCP）的不信任對學生領袖而言是一大打擊。

「我們原本希望表現得更好，」27歲的阿希夫·馬哈穆德（Asif Mahmud）承認。他曾任過渡政府顧問，現為國家公民黨選舉委員會主席。

但他表示勝算本來渺茫，「過去50年只有兩個政黨領導孟加拉國……我們正在努力證明自己。」

因此，國家公民黨作出選擇。去年12月，他們宣布與伊斯蘭大會黨建立多黨聯盟。

與伊斯蘭大會黨一樣，國家公民黨承諾根除腐敗。其政綱還包括其他面向年輕選民的主張：為在起義中遇害者的家屬伸張正義、將投票年齡降至16歲、以及透過稅制及經濟改革創造就業。

馬哈穆德表示，國家公民黨需要伊斯蘭大會黨的基層力量，即使雙方在某些議題上不同調。「我們始終強調我們不是伊斯蘭主義政黨，」他說，「這不是一個意識形態上的聯盟。」

但在伊斯蘭大會黨讓國家公民黨推出的30名候選人中，只有兩位女性。伊斯蘭大會黨自身推出的國家公民黨名候選人全部為男性。

這一妥協被國家公民黨高層女性成員如塔斯尼姆·賈拉（Tasnim Jara）稱為「道德底線」，因此她與其他數人已退出該黨。

「他們就是想把我們排除在外，」現年25歲、曾協助領導示威的學生希瑪·阿赫特（Shima Akhter）說。

儘管女性在起義中扮演重要角色，希瑪指出穆罕默德·尤努斯（Muhammad Yunus）領導的過渡政府仍大多由男性主導。

「女性在哪裡？」她問。

希瑪·阿赫特認為，在孟加拉的政治重組中，女性被邊緣化了。 [BBC]

起義之後，希瑪和其他女性行動者成為社交媒體攻擊的目標。

「有些迷因影片極度暴力、令人沮喪，」她回憶說。「我們被羞辱、被嘲弄。」

影片開始流傳，嘲諷她們的智力，聲稱她們的婚姻前景已被毀，甚至有人因希瑪的膚色而攻擊她。

兩個政黨都否認排擠女性，並表示女性候選人偏少是孟加拉國「社會結構」所致。

伊斯蘭大會黨沙菲庫爾·拉赫曼（Shafiqur Rahman）補充說，他希望情況會有所改變。

希瑪則將此一說法斥為「只是父權藉口」。

她傾向支持孟加拉民族主義黨，該黨在250多名候選人中推出了10名女性。「比糟的好一點，」她說。

家族王朝政治會一直存在嗎？

國家公民黨缺乏支持，加上人民聯盟（Awami League）被禁止參選，同時也讓孟加拉民族主義黨受惠，後者已重新包裝自己為自由民主力量。

在人民聯盟執政期間，數以千計的民族主義黨支持者與高層成員被監禁，如今民族主義黨是參選的最大政黨，並進一步擠壓學生政黨的空間。

與人民聯盟類似——其領袖哈西娜是被視為國父的謝赫·穆吉布·拉赫曼（Sheikh Mujibur Rahman）之女——民族主義黨也與政治家族緊密相連。

民族主義黨新任領袖塔里克·拉赫曼（Tarique Rahman）是已故卡莉達·齊亞（Khaleda Zia）的兒子，齊亞是孟加拉國首位女性總理。齊亞本身是在其丈夫——一名前總統——在軍事政變中遭暗殺後上台。

「是否來自政治家族並不相關，」前民族主義黨商務部長、現任候選人阿米爾·卡斯魯·馬哈穆德·周德里（Amir Khasru Mahmud Chowdhury）告訴BBC。

諷刺的是，這個政治家族王朝的延續全賴學生起義——起義後，塔里克在自我流亡17年後才得以回國。哈西娜下台使他與其母親得以洗脫他們堅稱具有政治動機的貪污指控。

塔里克批評伊斯蘭大會黨利用宗教情緒爭取選票，並承諾推動經濟與民主改革，以及建立一個「彩虹國度」，透過新的「全國和解委員會」協助國家跨越分歧。

謝赫·哈西娜的父親謝赫·穆吉布·拉赫曼於1975年遇刺身亡。 [BBC]

哈西娜執政孟加拉國15年，期間推動經濟進步，但也日益加強壓制反對派，包括出於政治動機的逮捕、失蹤與法外處決。去年，她因2024年鎮壓事件被孟加拉國戰爭罪行法庭判處死刑。

在流亡期間，她譴責對人民聯盟的禁令。其他多名人民聯盟的高層領袖也與她一同在印度避難，部分人則在國內被捕。

BBC與一名該黨正在躲藏的地區領袖通話，他表示：「在排除人民聯盟的情況下，不可能舉行自由公正的選舉。」

他警告說，如果哈西娜下令，該黨及其支持者將會「抵制」選舉。

「如果她決定人民不應該前往投票站，我們就不會前往。如果她說必須阻撓這場選舉，我們就會阻撓。」

他稱獨立人權組織對其執政期間出於政治動機的逮捕與法外處決的指控是「虛假」與「捏造」。

許多孟加拉民眾樂見人民聯盟的統治結束，但該黨否認執政期間有任何不當行為。 [BBC]

下週投票結束後，學生們將會知道，他們的革命與所付出的鮮血是否值得。

在達卡賈特拉巴里（Jatrabari）天橋下——他失去好友的地方——侯賽因仍在等待所有涉案警察的審判結束。

博伊安的父親本人就是一名警察。

當他辨認兒子的遺體時，他打給部隊中的一名高級官員，問道：「長官，殺死一個男孩，需要多少發子彈？」

伊曼·哈桑·泰姆·博伊安在抗議活動中被警察槍殺。 [handout]

侯賽因說，他仍然被好友遭槍擊的那一天所困擾。

在全國網路恢復後八天，他看了那段影片。「整段尖叫聲我都能聽見……我一直哭。」

一年後，他在8月5日與其他「起義同志」一同紀念哈西娜被推翻一週年。

但侯賽因承認，他們所期待的「新孟加拉國」尚未出現。他認為，只有在民選政府改革國家之後，這一切才可能發生。

「你不能期待從酸豆樹上長出芒果。」他說。

補充報導：夏洛特·斯卡爾（Charlotte Scarr）, 普雷姆·布米納坦（Prem Boominathan）及薩達爾·羅尼（Sardar Ronie）