孟加拉國：Z世代推翻獨裁者，為什麼老牌政黨卻被認為會贏得大選？
拉哈特·侯賽因（Rahat Hossain）在一場青年起義中為救朋友幾乎喪命，這場起義後來成為孟加拉國歷史上最血腥的事件之一。
在推翻國家領導人的革命過程中，一段他試圖將遭警方射擊的伊曼·哈桑·泰姆·博伊安（Emam Hasan Taim Bhuiyan）拖至安全處的影片在網上瘋傳。
2024年7月20日鎮壓示威期間，24歲的侯賽因與19歲的博伊安在達卡一間茶檔避難，但警方將他們拖出、毆打，並命令他們奔跑。
博伊安遭到槍擊。
看到他倒在地上後，侯賽因開始拖著他撤離，但警方持續開火。侯賽因感到一發子彈擊中自己的腿。
「我不得不把他留在後面。」侯賽因說。博伊安其後在醫院被宣告死亡。
這類暴力事件成為學生主導示威擴大成全國抗議的導火線，而其核心地帶在首都達卡。不到兩週，政府被推翻，總理謝赫·哈西娜（Sheikh Hasina）逃離國家。
依照聯合國的數據，示威期間多達1,400人喪生，其中絕大多數死於哈西娜下令的安全部隊鎮壓。
哈西娜倒台曾被視為新時代的開端。
這場起義被認為是全球一系列Z世代中的第一場的抗議、也是最成功的一場。
孟加拉國的一些學生領袖之後在過渡政府中擔任要職，試圖塑造他們曾為之走上街頭抗爭的國家。他們被寄望於在該國未來的治理中扮演角色，此前國家已由哈西娜領導的民族人民聯盟（Awami League）與競爭對手孟加拉民族主義黨（Bangladesh Nationalist Party, BNP）輪流主政數十年。
然而，隨著下週大選逼近，學生們新成立的政黨嚴重分裂，運動中的女性大多亦被排除在外。隨著人民聯盟遭禁，其他歷史悠久的政黨正填補這一政治真空。
侯賽因加入2024 年的學生主導示威——這場運動集合年青男女、世俗派與宗教派人士——最初是為抗議公務員職位的新配額制度，但當示威演變為「結束專制統治」的「共同目標」時，他仍持續參與。
然而，他告訴BBC，過渡政府未能實現他所盼望的「以和平、平等、正義與公正為基礎的美麗孟加拉國」。
他並非唯一認為由學生主導的國家公民黨（National Citizen Party, NCP）缺乏經驗的人。相反，他對另一個更老牌的政黨印象深刻：伊斯蘭大會黨（Jamaat-e-Islami）。
這是一個伊斯蘭主義政黨，過去曾是小型執政聯盟夥伴，但在2026年2月12日大選前夕——人民聯盟遭禁的背景下——迅速獲得支持。
伊斯蘭大會黨成立於1941年，該黨一直受到其在孟加拉國於1971年自巴基斯坦獨立戰爭期間立場的牽連。當時有數十萬人死亡，超過一千萬人逃離家園。該黨部分政治人物被指控與東巴基斯坦方面合作。
但這段歷史似乎並未困擾侯賽因，他認為伊斯蘭大會黨已經現代化。
「伊斯蘭大會黨以各種方式支持了7月起義的同志和學生，」他解釋。
伊斯蘭大會黨（Jamaat）領袖沙菲庫爾·拉赫曼（Shafiqur Rahman）告訴BBC，該黨承諾終結腐敗並恢復司法獨立——在一個腐敗程度長期居高不下的國家，這些主張難以實現，但仍引起許多人的共鳴。
位於達卡的南北大學（North South University）教授陶菲克·哈克（Tawfique Haque）指出，多數出生於1971年之後的年輕選民，能將伊斯蘭大會黨與其歷史切割，也不視之為紅線。
「這是一個世代議題，」他說，認為年輕人不想被「困在這場爭論之中」。
相反地，這些年輕選民將該黨視為哈西娜統治下的另一個受害者。
據哈克所言，該黨被禁止參政，許多政治人物亦被監禁。
不只有侯賽因轉向支持伊斯蘭大會黨。在去年9月於孟加拉國頂尖大學舉行的學生選舉中，獲得其學生組織支持的候選人以壓倒性優勢勝出，此次投票被視為國家民意的風向指標。
值得注意的是，這是孟加拉國獨立以來，伊斯蘭政黨首次贏得享有盛名的達卡大學生會的控制權。
這同時也是學生領袖面臨困境的首個主要徵兆，因為在這個國家大約有四成選民年齡在 37歲以下。
備受爭議的妥協
對國家公民黨（NCP）的不信任對學生領袖而言是一大打擊。
「我們原本希望表現得更好，」27歲的阿希夫·馬哈穆德（Asif Mahmud）承認。他曾任過渡政府顧問，現為國家公民黨選舉委員會主席。
但他表示勝算本來渺茫，「過去50年只有兩個政黨領導孟加拉國……我們正在努力證明自己。」
因此，國家公民黨作出選擇。去年12月，他們宣布與伊斯蘭大會黨建立多黨聯盟。
與伊斯蘭大會黨一樣，國家公民黨承諾根除腐敗。其政綱還包括其他面向年輕選民的主張：為在起義中遇害者的家屬伸張正義、將投票年齡降至16歲、以及透過稅制及經濟改革創造就業。
馬哈穆德表示，國家公民黨需要伊斯蘭大會黨的基層力量，即使雙方在某些議題上不同調。「我們始終強調我們不是伊斯蘭主義政黨，」他說，「這不是一個意識形態上的聯盟。」
但在伊斯蘭大會黨讓國家公民黨推出的30名候選人中，只有兩位女性。伊斯蘭大會黨自身推出的國家公民黨名候選人全部為男性。
這一妥協被國家公民黨高層女性成員如塔斯尼姆·賈拉（Tasnim Jara）稱為「道德底線」，因此她與其他數人已退出該黨。
「他們就是想把我們排除在外，」現年25歲、曾協助領導示威的學生希瑪·阿赫特（Shima Akhter）說。
儘管女性在起義中扮演重要角色，希瑪指出穆罕默德·尤努斯（Muhammad Yunus）領導的過渡政府仍大多由男性主導。
「女性在哪裡？」她問。
起義之後，希瑪和其他女性行動者成為社交媒體攻擊的目標。
「有些迷因影片極度暴力、令人沮喪，」她回憶說。「我們被羞辱、被嘲弄。」
影片開始流傳，嘲諷她們的智力，聲稱她們的婚姻前景已被毀，甚至有人因希瑪的膚色而攻擊她。
兩個政黨都否認排擠女性，並表示女性候選人偏少是孟加拉國「社會結構」所致。
伊斯蘭大會黨沙菲庫爾·拉赫曼（Shafiqur Rahman）補充說，他希望情況會有所改變。
希瑪則將此一說法斥為「只是父權藉口」。
她傾向支持孟加拉民族主義黨，該黨在250多名候選人中推出了10名女性。「比糟的好一點，」她說。
家族王朝政治會一直存在嗎？
國家公民黨缺乏支持，加上人民聯盟（Awami League）被禁止參選，同時也讓孟加拉民族主義黨受惠，後者已重新包裝自己為自由民主力量。
在人民聯盟執政期間，數以千計的民族主義黨支持者與高層成員被監禁，如今民族主義黨是參選的最大政黨，並進一步擠壓學生政黨的空間。
與人民聯盟類似——其領袖哈西娜是被視為國父的謝赫·穆吉布·拉赫曼（Sheikh Mujibur Rahman）之女——民族主義黨也與政治家族緊密相連。
民族主義黨新任領袖塔里克·拉赫曼（Tarique Rahman）是已故卡莉達·齊亞（Khaleda Zia）的兒子，齊亞是孟加拉國首位女性總理。齊亞本身是在其丈夫——一名前總統——在軍事政變中遭暗殺後上台。
「是否來自政治家族並不相關，」前民族主義黨商務部長、現任候選人阿米爾·卡斯魯·馬哈穆德·周德里（Amir Khasru Mahmud Chowdhury）告訴BBC。
諷刺的是，這個政治家族王朝的延續全賴學生起義——起義後，塔里克在自我流亡17年後才得以回國。哈西娜下台使他與其母親得以洗脫他們堅稱具有政治動機的貪污指控。
塔里克批評伊斯蘭大會黨利用宗教情緒爭取選票，並承諾推動經濟與民主改革，以及建立一個「彩虹國度」，透過新的「全國和解委員會」協助國家跨越分歧。
哈西娜執政孟加拉國15年，期間推動經濟進步，但也日益加強壓制反對派，包括出於政治動機的逮捕、失蹤與法外處決。去年，她因2024年鎮壓事件被孟加拉國戰爭罪行法庭判處死刑。
在流亡期間，她譴責對人民聯盟的禁令。其他多名人民聯盟的高層領袖也與她一同在印度避難，部分人則在國內被捕。
BBC與一名該黨正在躲藏的地區領袖通話，他表示：「在排除人民聯盟的情況下，不可能舉行自由公正的選舉。」
他警告說，如果哈西娜下令，該黨及其支持者將會「抵制」選舉。
「如果她決定人民不應該前往投票站，我們就不會前往。如果她說必須阻撓這場選舉，我們就會阻撓。」
他稱獨立人權組織對其執政期間出於政治動機的逮捕與法外處決的指控是「虛假」與「捏造」。
下週投票結束後，學生們將會知道，他們的革命與所付出的鮮血是否值得。
在達卡賈特拉巴里（Jatrabari）天橋下——他失去好友的地方——侯賽因仍在等待所有涉案警察的審判結束。
博伊安的父親本人就是一名警察。
當他辨認兒子的遺體時，他打給部隊中的一名高級官員，問道：「長官，殺死一個男孩，需要多少發子彈？」
侯賽因說，他仍然被好友遭槍擊的那一天所困擾。
在全國網路恢復後八天，他看了那段影片。「整段尖叫聲我都能聽見……我一直哭。」
一年後，他在8月5日與其他「起義同志」一同紀念哈西娜被推翻一週年。
但侯賽因承認，他們所期待的「新孟加拉國」尚未出現。他認為，只有在民選政府改革國家之後，這一切才可能發生。
「你不能期待從酸豆樹上長出芒果。」他說。
補充報導：夏洛特·斯卡爾（Charlotte Scarr）, 普雷姆·布米納坦（Prem Boominathan）及薩達爾·羅尼（Sardar Ronie）
其他人也在看
8億人瑞娶69歲看護！子女街頭搶人 律師提2疑點：有良心嗎？
台北一名102歲的人瑞今年年初跟照顧他的看護結婚，但子女直到探視時，被父親擋在門外才得知，子女趁看護帶父親回診時，在馬偕醫院門外上演搶人戲碼，相關事件引發議論。對此，時常評論時事的律師李怡貞也針對事件提出疑點，點出事件的關鍵人物。
《台北股市》華邦電力積電彎腰撿！杜大師看好原因曝
【時報-台北電】華邦電(2344)、力積電(6770)2月2日遭打入跌停板，股市老先覺杜金龍認為是讓「還沒上車的趕快上車」，只是漲多休息，不用過於擔心。他以過去航海王為例，只要成交金額在前5名的個股，高光時刻就不會只有1年，且由於今年記憶體大賺，明年有高配息支撐，記憶體股價會貼著台股盤勢，有機會漲到明年5月。 法人不斷上修華邦電今年獲利及目標價，摩根大通(小摩)日前將華邦電今年EPS從6.31元大調至12.44元，上修目標價近70%至140元；群益也估華邦電今年EPS 9.9元、目標價上修至158元。 力積電、華邦電遭砍殺，投資人憂心記憶體要反轉，杜金龍在「鈔錢部署」節目中喊話，逢回就是上車好時機，認為先前走跌是因為漲多休息，記憶體的漲勢應該會和台股盤勢貼近，有機會漲到明年5月。 他表示，台股在今年第2季、第3季恐進行盤整，當記憶體公布獲利、營收嚇嚇叫，但股價率先反應，屆時利多不漲才要小心。 重演航海王：高光期不會只有1年 但因為今年記憶體大賺錢，明年會高配息，因此當大盤還在高檔的時候，高配息會讓股價有所支撐。回想4、5年前的航海王，獲利開始衰退時，也因為有高配息的支撐，股價能夠維持在
大S離世前5日病程公開 退燒藥竟成奪命關鍵...醫曝：身體投降了
韓國KBS節目《名人生老病死的秘密》製作特輯，首度披露女星徐熙媛(大S)離世前5日的完整病程。南韓知名耳鼻喉科醫師李洛俊(이낙준)分析指出，患有心臟二尖瓣脫垂症的大S選擇泡溫泉緩解不適，加上服用退燒藥後的錯誤判斷，成為病情急遽惡化的致命關鍵。
韓媒公開大S猝逝時間軸！肺炎惡化「想返台治療」 衝機場路上心臟驟停
大S於2025年1月29日與家人前往日本旅遊，抵達後不久即出現高燒、全身痠痛等症狀。她當時判斷只是旅途勞累，認為只要讓身體暖和便能改善，因此嘗試在飯店泡溫泉。然而，此舉反而使原本患有心臟疾病的大S血管壓力急遽上升，被視為導致病情快速惡化的關鍵原因之一。隨後大S被緊...
不靠減肥藥！王必勝「1年瘦16kg」三高全改善 網：認不出來了
前衛福部次長王必勝今５日在臉書PO出瘦身前後的對比照，許多網友一看紛紛大呼「根本是兩個人」！王必勝透露，這一年多以來共減重16公斤，目前維持在76公斤上下已有半年，飲食習慣及運動健身都已內化為生活習慣的一部分。
瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級
瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級
從業以來最難受！韓媒金寶山守3天 1關鍵原因「放棄訪問具俊曄」
大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間因感染流感引發肺炎辭世，享年48歲。2日是她逝世一週年，由丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像正式揭幕，許多圈內好友都到場致意。南韓節目《名人生老病死的秘密》也製作特輯來台跟拍具俊曄行程並曝光大S病故的時間軸，內容逼哭觀眾也讓收視率創下新高。
馬如龍49歲兒健檢返家後猝死！醫揭「7症狀」是警訊：全身倦怠也是
如龍（本名黃政雄）的兒子黃人龍，今天（3日）傳出已於昨(2日)猝逝。其家屬表示，他在做完成人健檢之後返家，被家人發現已倒地無意識，緊急送往醫院，雖有短暫恢復心跳，但搶救後仍不治，得年49歲。醫師表示，猝死常是心因性猝死，民眾若反覆出現胸悶胸痛、心悸、昏倒、呼吸困難、心律異常、全身倦怠、頭暈頭痛，需就醫以確定是否進一步檢查。
具俊曄癡心堅守大S一年！ 傳完成心願返韓過年陪家人
徐熙媛（大S）離世已滿一年，其夫具俊曄在金寶山墓前堅守整整一年，風雨無阻從未缺席。隨著週年紀念雕像揭幕儀式圓滿結束，加上春節將至，傳出具俊曄可能返回韓國陪伴家人。對此消息，記者向具俊曄周遭人士求證，對方僅表示「真的不清楚，抱歉」。
恐升級今年首波寒流！過年前「最冷2時段」曝光：恐下探6度
中央氣象署指出，今（5）日台灣環境為偏東轉東南風，各地大多為多雲到晴，僅迎風面花東地區及恆春半島有局部短暫雨，宜蘭有零星短暫雨；氣溫方面，白天溫暖舒適，西半部高溫約26至30度，東半部高溫約24至25度，夜間清晨天氣稍涼，各地低溫約14至18度，西半部日夜溫差大，早晚請適時增減衣物以免著涼。
下班衝一波！威力彩狂飆9.7億 神明點名「4生肖、星座」財星爆衝
頭獎一路累積、彩金衝破天花板，威力彩再度點燃全民追夢熱潮。隨著頭獎持續槓龜，獎金飆升至9.7億元，不少民眾躍躍欲試，命理圈也掀起討論熱度，直指部分生肖與星座正逢財運高峰期。威力彩上期開獎，貳獎共開出4注，每注各得1344萬1113元，分別獎落台北市、桃園市及花蓮縣，但頭獎依舊從缺，已連續28期未開出，累積彩金推升至上看9.7億元，再度成為話題焦點。林宜君
大S揭幕儀式完成！具俊曄癡心守墓1年「突爆回韓國」 關鍵主因曝光
大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間不幸感染流感，進而引發肺炎辭世，享年48歲。2日是她逝世一週年，由丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像正式揭幕，許多圈內好友都到場致意。而農曆春節即將到來，外界關心守墓大S一年的具俊曄，過年怎麼過？據了解，在這個家家團聚的重要節日，他留在台灣機率不大，很有可能返回韓國，陪媽媽和姊姊一起過年。蔡維歆
抱著女兒上廁所！柚子醫師心碎發聲 拒絕校方「逼被害人道歉」怒辦轉學
小兒科醫師陳木榮愛女遭同學踹頭重傷，一度無法行走。校方不僅調查期延長，更在初期要求受害者家屬向全班道歉，令陳木榮對校方信任全失。為避免女兒遭受二次傷害，陳木榮已為其辦理轉學，所幸女兒在新環境中復原良好。此事件凸顯校園安全處理及受害者保護機制失當，陳木榮沉痛呼籲，未來校園事件應獲妥善處理，確保孩子不再受傷。
具俊曄痛苦到製作單位不忍心！節目組觀察3天「主動取消採訪」 攝影棚全員「哭到錄影中斷」破收視紀錄
KBS2 醫療紀錄綜藝《名人病死的祕密》（셀럽병사의 비밀）於 3 日播出具俊曄與已故妻子大S（徐熙媛）的專題，揭開這段世紀之戀背後的醫療悲劇與守護故事。該集節目播出後，在韓國引發核彈級迴響，收視率不僅在瞬間衝破 4.2%，創下該節目自開播以來的歷史新高紀錄，更成功奪下同時段綜藝節目收視亞軍。 此外，衡量節目話題度的關鍵指標「2049 收視率」（20 歲至 49 歲核心目標族群）也達到 1.0%，證明了不論是老中青世代，都對這段超越生死的愛情與真相高度關注。
具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」 姜元來看了好心疼
姜元來在社群平台分享，兩人未事先聯繫，便直接飛抵台北探望好友。他表示：「俊曄瘦得令人心疼，連26年前熙媛送他的衣服，如今穿起來都還合身。」去年夏天，他因新聞得知具俊曄每日前往金寶山陪伴亡妻，而來台關心對方，「但祿基則是久別重逢，一見面2人就抱在一起痛哭。好一...
袁惟仁作品版權早賣斷 陶晶瑩點名曝「眾星友」金援8年不間斷
資深音樂人「小胖老師」袁惟仁2月2日在家中辭世，享年59歲，消息傳出後，演藝圈震驚不捨。多年好友陶晶瑩近日在電台節目《陶色新聞》中回憶，得知好友病逝的噩耗當下情緒潰堤，坦言至今難以接受。
反對李貞秀！吳子嘉開罵柯文哲：沒靈魂政黨
[NOWnews今日新聞]民眾黨6名新任不分區立委已於3日就職，外界關注中配李貞秀放棄國籍議題，她則自稱去年已赴對岸提出申請，但當地公安局卻表示無法辦理，李貞秀也因此成為台灣憲政史上首位中配出身的立法...
立春財運大洗牌！屬羊心定財會穩 屬雞會有大進帳
今（4）日是24節氣中第一個節氣「立春」，是一年真正啟動的分水嶺；而天王星順行，則象徵停滯已久的局勢重新轉動。當這兩股能量同時出現，代表「舊規則正在鬆動，新財路開始浮現」。這不只是努力就有收穫的時期，更是敢不敢換打法、敢不敢走不同路線的關鍵點。有人會突然找到更聰明的賺錢方式，有人會發現過去卡關的財務問題終於出現出口。
缺貨潮更甚記憶體！這潛力股目標價「一次調升200元」 投信5天猛砸77.4億搶貨
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股今（4）日終場漲94.45點或0.29%，收32,289.81點。投信今買超逾53億元，買超前十大個股有7檔電子股、1檔金融股及2檔傳產...
具俊曄親背癱瘓隊友來看大S！墓前「深情舉動」曝光 秒逼哭他
大S紀念雕像揭幕儀式在2日完成，當天雖然下起雨來，不過家屬以及好友們依舊現身金寶山見證，其中，曾與具俊曄組團「酷龍」的姜元來即使行動不便，也飛來台灣參加，事後，他透過社群分享去年（2025）祭拜大S的情景。蔡佩伶報導