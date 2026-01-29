孟加拉大選2/12登場 流亡前總理譴責不公、加劇選前緊張

遭推翻下台流亡印度的孟加拉前總理哈希納(Sheikh Hasina)批評該國即將舉行大選，因為她的政黨被禁止參與選舉。哈希納的發言可能加劇孟加拉選前的緊張局勢。

哈希納在2024年鎮壓學生起義導致數百人身亡，導致她15年的執政遭到推翻，她也被判處死刑，但哈希納上週在回覆給美聯社的聲明中表示，如果沒有包容且自由公平的選舉，孟加拉將面臨長期的不穩定局面。

哈希納也宣稱由諾貝爾和平獎得主尤努斯(Muhammad Yunus)領導的臨時政府，蓄意剝奪她數百萬支持者的選舉權，將她的政黨孟加拉人民聯盟(Awami League)排除於選舉之外。

廣告 廣告

哈希納寫道：「每當有相當大一部分民眾的政治參與被拒絕，它將會加深人民的不滿、使得機構失去合法性，並為未來的不穩定創造條件。」

哈希納補充說：「一個建立於排除的政府無法團結一個分裂的國家。」

充滿變數的選舉

孟加拉超過1億2700萬人有資格在2月12日的選舉中投票，這場選舉被認為是孟加拉數十年來最重要的選舉，也是民眾起義推翻哈希納政權以來的首場選舉。

尤努斯的臨時政府將監督這場選舉，選民也將針對一項大規模政治改革方案進行憲法公投。選戰已經在上週展開，首都達卡與其他地區都開始舉行集會。

在連續數週的暴力動亂後，哈希納2024年8月5日逃往印度，尤努斯則在3天後返回孟加拉。尤努斯承諾舉行自由公平的大選，但批評者質疑選舉過程是否會符合民主標準，以及在哈希納的孟加拉人民聯盟被禁止參選後，這場選舉是否真的具有包容性。

人們也對公投的安全性與不確定性感到擔憂，這場公投將對憲法做出重大修正。

尤努斯辦公室在給美聯社的聲明中表示，安全部隊將確保選舉有序進行，絕不允許任何人透過脅迫或暴力影響選舉結果。聲明也補充說，國際觀察員與人權團體已經被邀請監督選舉過程。

孟加拉選舉委員會表示，約500外國觀察員，包含歐盟和大英國協(Commonwealth)的觀察員，預計將在2月12日的觀選。

孟加拉局勢挑戰重重

自從哈希納下台以來，孟加拉面臨到一系列政治和安全挑戰。

人權團體和少數族群團體指控臨時政府未能保護公民權利和政治權利。哈希納所屬政黨聲稱其成員遭到任意逮捕，並在拘留期間死亡，但政府否認了這些指控。

批評人士也對伊斯蘭團體與日俱增的影響力，以及針對少數族群的攻擊表達擔憂，特別是印度教徒。

此外，人們也越來越關注尤努斯領導下的新聞自由狀況，多名記者面臨刑事指控，孟加拉兩家主要日報的辦公室也遭到憤怒的抗議者攻擊。

同時，由60歲的拉曼(Tarique Rahman)領導的孟加拉民族主義黨(Bangladesh Nationalist Party)已成為選舉的主要競爭者。

拉曼是前總理吉亞(Khaleda Zia)之子，吉亞是哈希納的長期政黨，並在上個月過世。拉曼在經過超過17年的自我流亡後於去年返回孟加拉。他承諾致力於維護這個有1.7億人口的南亞國家的穩定。

拉曼在這場選舉的主要競爭對手是11個團體組成、由伊斯蘭主義政黨「伊斯蘭黨」(Jamaat-e-Islami)領導的聯盟。

在哈希納統治期間，伊斯蘭黨遭到嚴厲打壓，並且被禁止參與選舉。其領導人因為與1971年孟加拉獨立戰爭有關的戰爭罪指控，面臨處決或監禁。

孟加拉民族主義黨在2014年和2024年抵制大選，

遭推翻下台流亡印度的孟加拉前總理哈希納(Sheikh Hasina)批評該國即將舉行大選，因為她的政黨被禁止參與選舉。哈希納的發言可能加劇孟加拉選前的緊張局勢。

哈希納在2024年鎮壓學生起義導致數百人身亡，導致她15年的執政遭到推翻，她也因此被判處死刑，但哈希納上週在回覆給美聯社的聲明中表示，如果沒有包容且自由公平的選舉，孟加拉將面臨長期的不穩定局面。

哈希納也宣稱由諾貝爾和平獎得主尤努斯(Muhammad Yunus)領導的臨時政府，蓄意剝奪她數百萬支持者的選舉權，將她的政黨孟加拉人民聯盟(Awami League)排除於選舉之外。

哈希納寫道：「每當有相當大一部分民眾的政治參與被拒絕，它將加深人民的不滿、使得機構失去合法性，並為未來的不穩定創造條件。」

哈希納補充說：「一個建立在排除之上的政府無法團結分裂的國家。」

充滿變數的選舉

孟加拉超過1億2700萬人有資格在2月12日的選舉中投票，這場選舉被認為是孟加拉數十年來最重要的選舉，也是民眾起義推翻哈希納政權以來的首場選舉。

尤努斯的臨時政府將監督這場選舉，選民也將針對一項大規模政治改革方案進行憲法公投。選戰已經在上週展開，首都達卡與其他地區都開始舉行集會。

在連續數週的暴力動亂後，哈希納於2024年8月5日逃往印度，尤努斯則在3天後返回孟加拉。尤努斯承諾舉行自由公平的大選，但批評者質疑選舉過程是否會符合民主標準，以及在哈希納的孟加拉人民聯盟被禁止參選後，這場選舉是否真的具有包容性。

人們也對公投的安全性與不確定性感到擔憂，這場公投將對憲法做出重大修正。

尤努斯辦公室在給美聯社的聲明中表示，安全部隊將確保選舉有序進行，絕不允許任何人透過脅迫或暴力影響選舉結果。聲明也補充說，國際觀察員與人權團體已經被邀請監督選舉過程。

孟加拉選舉委員會表示，約500名外國觀察員，包含歐盟和大英國協(Commonwealth)的觀察員，預計將在2月12日的觀選。

孟加拉局勢挑戰重重

自從哈希納下台以來，孟加拉面臨到一系列政治和安全挑戰。

人權團體和少數族群團體指控臨時政府未能保護公民權利和政治權利。哈希納所屬政黨聲稱其成員遭到任意逮捕，並在拘留期間死亡，但政府否認了這些指控。

批評人士也對伊斯蘭團體與日俱增的影響力，以及針對少數族群的攻擊表達擔憂，特別是印度教徒。

此外，人們也越來越關注尤努斯領導下的新聞自由狀況，多名記者面臨刑事指控，孟加拉兩家主要日報的辦公室也遭到憤怒的抗議者攻擊。

同時，由60歲的拉曼(Tarique Rahman)領導的孟加拉民族主義黨(Bangladesh Nationalist Party)已成為選舉的主要競爭者。

前總理吉亞(Khaleda Zia)之子拉曼在經過超過17年的自我流亡後於去年返回孟加拉。他承諾致力於維護這個有1.7億人口的南亞國家的穩定。吉亞是哈希納的長期政敵，已在上個月過世。

拉曼在這場選舉的主要競爭對手是由11個團體組成、伊斯蘭主義政黨「伊斯蘭黨」(Jamaat-e-Islami)領導的聯盟。

在哈希納統治期間，伊斯蘭黨遭到打壓，並且被禁止參選。其領導人因為與1971年孟加拉獨立戰爭有關的戰爭罪指控，面臨處決或監禁。

孟加拉民族主義黨在2014年和2024年抵制大選。孟加拉民族主義黨曾參與2018年的選舉，但後來指控哈希納操縱選舉。(編輯：鍾錦隆)