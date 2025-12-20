孟加拉學生領袖哈迪遇刺身亡 數萬人上街示威促緝凶

民眾依序通過安檢，來到孟加拉首都達卡，為的都是要送學生領袖哈迪最後一程，有人情緒激動、也有人眼眶泛淚，悼念人潮不斷高喊口號，怒火也從送行、逐漸轉化為對現在狀況的不滿。

抗議民眾表示，「我們仍然不抱希望，覺得正義無法在我們的國家得到伸張，所以我們認為我們必須長期抗爭，而且必須堅持不懈地抗爭。」

警力維安層層戒備，擔憂群眾怒火一觸即發。孟加拉學生領袖哈迪，日前在達卡一座清真寺參加競選活動時，遭到蒙面槍手開槍擊中，緊急轉往新加坡醫院搶救多日，仍宣告傷重不治。死訊傳出後，民怨瞬間引爆，孟加拉當地多家知名報社，接連遭到縱火攻擊。

抗議民眾說，「哈迪不再是普通人了，一個哈迪去世了，卻誕生了數百個哈迪，現在，數百人將扮演哈迪的角色。」

年僅32歲的哈迪，在孟加拉學生主導的政治運動中受到矚目，去（2024）年的抗議運動，結束前總理哈希娜長年的執政，他也因此成為學生世代的代表性人物。

孟加拉將於明（2026）年2月舉辦大選，如今傳出哈迪身亡的消息，孟加拉政局再添變數，後續是否演變成更大規模動盪，仍有待觀察。

