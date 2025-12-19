孟加拉學生領袖遭暗殺身亡 民眾怒上街頭全國爆發示威潮
孟加拉2024年學生運動領袖哈迪（Sharif Osman Bin Hadi）本月12日在首都達卡遭機車槍手近距離射擊頭部。當地醫師表示，哈迪的腦幹受損嚴重，經達卡醫學院醫院初步治療後，於15日緊急轉送新加坡綜合醫院神經外科加護病房。新加坡外交部18日發表聲明表示，儘管醫師全力搶救，哈迪仍因傷重不治。
根據《達卡論壇報》報導，哈迪生前擔任學生抗議團體「革命陣線」（Inqilab Mancha）資深領袖，長期批評印度政府，原本被視為明年2月國會選舉達卡第8選區的潛在候選人。
12日，哈迪遭一名機車槍手近距離開槍，頭部中彈。孟加拉警方已展開追捕行動，公布兩名主要嫌犯照片，並懸賞500萬塔卡（約132萬5,645元新台幣）徵求破案線索。據《每日星報》報導，警方和邊防部隊已逮捕至少20名與此案相關人員，調查仍在進行中。
臨時政府領導人、85歲的諾貝爾和平獎得主尤努斯（Muhammad Yunus）對此事表達哀悼之意，稱哈迪之死「是國家無法彌補的損失」。他18日在電視談話中強調：「國家邁向民主的進程不會因恐懼、恐怖或流血而停止。」
尤努斯進一步表示，哈迪遭槍擊是一個強大網路策劃的預謀攻擊，但未透露具體組織名稱。他指出「陰謀者的目標是破壞選舉」，並補充這次攻擊「具有象徵意義，旨在展示他們的實力並破壞整個選舉過程」。
而哈迪死訊傳出後，數百名憤怒的示威者立即走上達卡及全國各地街頭。一群抗議者聚集在達卡的《第一道曙光報》總部外，隨後衝進大樓內。距離不遠處，另一群示威者闖入《每日星報》辦公室並縱火，軍方和準軍事邊防部隊雖部署在兩棟建築外，但未採取驅散行動。
