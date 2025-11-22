孟加拉數十年來最強震 逾六百人傷亡

孟加拉中部21號發生 數十年來的最強地震。根據當地媒體報導，罹難人數已上升至10人，包括1名 僅10個月大的嬰兒，以及1位12歲男童，受傷人數更已超過600人。根據法新社報導，這場強震的震央，離首都達卡僅約30公里，不僅首都也有建築物受損，連遠在300多公里外的 印度城市， 加爾各答，都感受到強烈震動。孟加拉政府已指示 消防局與軍隊，全力救災。

房屋劇烈搖晃，吊燈也搖個不停，孟加拉中部 21號上午，發生 地震矩規模 5.5的 極淺層地震，民眾倉皇逃出屋內，更有居民 相互扶持，協助傷者 逃到空曠處避難。民眾貝甘：「我當時正坐著，突然感到一陣震動，我立刻跑向屋外，地震非常劇烈，連廚房的的鍋蓋都被震掉了，我這輩子從沒見過這麼大的地震。」

廣告 廣告

強震過後，滿地磚瓦，更造成民眾死傷。這裡 是距離 首都 達卡，約30公里的 震央，諾爾辛迪市。專家表示，由於震央深度只有10公里，才會導致 房屋大量毀損，災情慘重。民眾沙里夫：「我來這裡買菜，排在5到7個人後面，地震發生時，我前面的鐵軌牆倒塌，砸中了四 五個人，有位孩子頸部嚴重受傷 當場死亡。」

招牌從高處砸落，傷患被送往醫院救治，孟加拉氣象局指出，地震持續了約26秒，連遠在300多公里外的 印度城市 加爾各答，都感受到強烈震動。民眾：「因為門打不開，有婦女來不及逃出，結果被壓倒在瓦礫之下。」

家中物品 散落一地、大片玻璃也被震碎，幸運逃出的民眾 滿臉驚恐，地面也被震出許多裂縫，根據當地媒體報導，這是孟加拉數十年來 遭遇的最強地震。美國地質調查局也指出，這場強震 會導致 重大傷亡和財產損失。

更多 大愛新聞 報導：

