孟加拉查扣流亡前總理哈希納保管箱 起出10公斤黃金

孟加拉反腐敗機構官員今天(26日)表示，他們從前總理哈希納(Sheikh Hasina)的銀行保管箱中查扣了約10公斤的黃金，價值約130萬美元。

孟加拉中央情報單位(Central Intelligence Cell，CIC)官員表示，他們在打開於9月扣押的保管箱後，發現了這批黃金。

一位要求匿名的中央情報單位高級官員告訴法新社：「根據法院命令，我們打開了這些保險箱，發現約9.7公斤屬於前總理(哈希納)的黃金。」

查獲的黃金包括金幣、金條和珠寶。調查人員表示，哈希納沒有依照法律規定，將她在任期間收到的一些禮物存入國庫。

國稅局也在調查涉嫌逃稅行為，調查哈希納是否在個人報稅資料中申報這批黃金。

自哈希納在去年8月下台以來，孟加拉一直處於政治動盪之中，這些暴力事件也為預計2026年2月登場的大選蒙上了陰影。

孟加拉「國際戰犯法庭」(International Crimes Tribunal)在本月初判處哈希納死刑，罪名是她在去年下令對學生領導的起義進行血腥鎮壓。根據聯合國，在哈希納試圖保住政權的鎮壓行動中，多達1,400人喪生。(編輯 : 廖奕婷)