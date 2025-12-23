孟加拉民眾私刑殺害印度教男子 新德里數百人抗議
（中央社新德里23日綜合外電報導）數百名民眾今天聚集在新德里孟加拉高級專員公署附近，抗議1名印度教男子因涉嫌褻瀆神明在孟加拉遭私刑致死事件，這個案子加劇印度這個以印度教為主國家與以穆斯林為主的鄰國孟加拉之間的緊張關係。
路透社報導，27歲工廠工人達斯（Dipu Chandra Das）上週在孟加拉米曼辛（Mymensingh）地區遭一群指控他發表貶損先知穆罕默德言論的人圍毆，隨後被縱火焚燒。至少已有10人因涉案被捕。
這起私刑事件加劇孟加拉和印度關係緊張，此時距離孟加拉舉行國會選舉僅剩數週，兩國也都已暫停簽證服務。自從孟加拉前總理哈希納（Sheikh Hasina）去年因致命抗議逃往新德里以來，兩國關係持續緊繃。
根據電視畫面，今天的示威行動由印度教團體發起，抗議者試圖衝破設於高級專員公署附近的路障時與警方發生衝突。
除了新德里，其他地區如查摩與克什米爾（Jammu and Kashmir）地區也有類似示威發生。
孟加拉表示，今天已召見印度駐孟加拉大使，就上週在其駐新德里使館附近發生的類似抗議活動，以及其他外交使館外的「暴力示威」表達關切，並呼籲印度調查相關事件。
印度外交部21日表示，新德里那場示威約有「20至25名年輕人」參與，警方在數分鐘內驅散，並強調印度「致力於確保外國使館的安全」。（編譯：林沂鋒）1141223
