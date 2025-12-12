孟加拉空軍與李奧納多公司簽意向書 擬購「颱風」戰機

記者賴韋廷／綜合報導

軍聞網站「The Aviationist」9日報導，孟加拉空軍與義大利李奧納多公司簽署採購意向書（LOI），可能採購10至16架「颱風」戰機，以取代現役的MiG-29與殲-7戰機，有望成為「颱風」戰機的第11個用戶，以及歐洲與中東之外的第一個用戶。

報導說，孟加拉空軍參謀長可汗（Hasan Mahmood Khan）與義大利駐孟加拉大使亞歷山德羅（Antonio Alessandro）在孟加拉空軍司令部簽署「颱風」戰機採購意向書，這項採購屬於孟加拉「2030建軍計畫」（Forces Goal 2030）的一環。報導分析，目前確切採購數量尚未確定，但孟加拉空軍需求數量約在10至16架，型號可能屬於「第4批次」（Tranche 4）。

報導指出，孟加拉空軍代表團今年稍早訪問位於義大利杜林的李奧納多工廠，並使用配備Captor-E主動電子掃描陣列雷達（AESA）及「第3階段增強」（P3Eb）套件的「颱風」戰機進行試飛與評估。此外，李奧納多與孟加拉已在國防領域展開廣泛合作，孟加拉海空軍已採用李奧納多旗下的直升機、無人機及雷達等多種產品，雙方具備穩固的合作基礎，可能是「颱風」戰機獲選的重要原因。

報導也指出，孟加拉過去多使用俄羅斯及中國大陸產品，但因俄國深陷戰爭泥沼與國際制裁，可能導致孟加拉放棄繼續採購使用俄製戰機。另有說法表示，孟加拉還可能另外採購JF-17或殲-10戰機與「颱風」搭配使用。

孟加拉空軍簽署採購意向書，可能採購10至16架「颱風」戰機。圖為義大利「颱風」戰機。（取自李奧納多公司網站）

孟加拉空軍代表團今年稍早訪問杜林的李奧納多工廠，並對「颱風」戰機進行試飛與評估。（取自孟加拉空軍臉書）