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孟加拉與印度近日在紐德里舉行邊境高層會議，雙方同意深化邊境合作，透過加強情資共享與協調巡邏，應對日益緊張的非法移民與強制越境問題。兩國承諾將共同打擊跨國犯罪，維護長達4000公里的邊界穩定。

根據路透社（Reuters）報導，孟加拉與印度在為期四天的會議後發表聯合聲明，宣布將針對非法移民、人口販運及走私等問題加強執法。孟加拉邊防衛隊（BGB）與印度邊境安全部隊（BSF）形容此次對談具有建設性，並同意落實「協調邊境管理計畫」（Coordinated Border Management Plan）。

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兩國邊境長達4000公里，是全球最長的國界之一。近期孟加拉指控印度當局在未經正當程序的情況下，試圖將移民強行推回孟加拉境內，引發外交摩擦。印度執政黨則強調，打擊非法入境是優先政務，並持續清查境內被標記為「非法滲透者」的無證移民。

孟加拉外交部官員 Shama Obaed Islam 警告，任何未經程序的遣返行為都「絕對無法接受」，恐損害雙邊關係。為此，孟加拉已加強無人機監控與邊境部署，並發送多封信件要求印度停止強制遣返。雙方預計於今年11月在達卡（Dhaka）再次會晤，持續推動邊境和平與穩定。

原文出處：孟加拉與印度達成邊境協議！加強巡邏與情資共享緩解移民爭議

本文由AI協作，經編輯審核後發布