孟加拉規模5.7地震劇烈搖晃26秒 釀至少6死、數十傷
孟加拉21日上午發生規模5.7地震，震源深度僅10公里，屬於淺層地震，傳出多人死傷，孟加拉當局呼籲民眾保持警覺！
孟加拉首都達卡25公里外，21日上午發生規模5.7強震，人口稠密的達卡有多處建築物受損，當時劇烈搖晃持續26秒，民眾紛紛逃到戶外，建築物屋頂和牆壁倒塌，砸傷了民眾。
孟加拉發生5.7強震，民眾奔逃。圖／美聯社、路透社
目前傳出至少有6人死亡、數十人受傷，孟加拉當局呼籲民眾保持警覺；美國地質調查局則警告，這起地震恐怕在孟加拉造成「重大傷亡」和破壞。
國際中心／巫文嘉 編撰 責任編輯／張碧珊
雲林縣古坑鄉今（21）日連2震，分別發生在凌晨3時43分的規模4.3地震、以及上午8時27分的規模3.3地震。地震專家郭鎧紋推測，這兩起地震與大尖山斷層東邊的斷層系統有關，該地區地震活動並不活躍，民眾不需過度擔憂。中天新聞網 ・ 1 天前