孟加拉規模5.7地震劇烈搖晃26秒 釀至少6死、數十傷

2025年第62屆金馬獎最佳男主角獎項，迎來了角色性格和人生目標各自熱鬧的一年，香港演員柯煒林在《大濛》演活一個外省國民兵，許瑞奇在新加坡電影《好孩子》帶觀眾看見變裝皇后的美麗與哀愁，《深度安靜》的張孝全以沉穩表演為觀眾帶來最具力量的父權控訴，《幸福之路》的張震的幸福和你想的不一樣，和《我家的事》的藍葦華扛不動一個稱職父親角色，演來讓觀眾有滿滿的共感。

Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前