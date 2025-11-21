孟加拉規模5.7地震 至少5死百傷

中部中心 ／ 中部綜合報導台中潭子區一間木材工廠，中午突然發生火警，由於裡面堆放大量易燃木材，火勢快速蔓延，消防隊獲報到場，迅速撲滅火勢。但起火的木材廠也是台中市國民黨議員朱暖英的老家，她說雖然火警把老家燒到半毀，但至少哥哥平安及時逃出。木材工廠全面燃燒 熊熊大火竄燒。（圖／翻攝畫面）木材工廠全面燃燒，火勢猛烈，濃濃黑煙直竄天際，幾公里外都能看見，大火快把工廠燒到變形，消防隊急奔現場拉水線灌救，工廠老闆說，當時正在午休，聽到霹哩啪啦聲響，才知道火災了，證件要拿都來不及。火警發生在中午接近12點左右，潭子區這間木材工廠突然傳出火警，火勢又猛又烈，附近民眾都出來查看，所幸火勢很快就被撲滅台中市國民黨議員朱暖英的老家被燒半毀 說慶幸哥哥有及時逃出。（圖／翻攝畫面）工廠大火波及隔壁相連的民宅，其實這也是，台中市國民黨議員朱暖英的老家，得知老家被燒的半毀，心情感受可想而知，但也慶幸哥哥有及時逃出人平安。一場大火把木材工廠和老家燒了，議員說，財損還要估算，但至少沒有人命傷亡，至於，火警發生原因，有待鑑定調查釐清。原文出處：台中潭子木材廠大火！ 議員老家半毀、哥哥及時逃出 更多民視新聞報導雲科大旁民宅火警 2人嗆傷送醫又是台泥！蘇澳廠半夜高樓起火 駭人畫面曝光了車頭全爛！高雄國1瑞隆路段爆3車連環撞 誇張畫面曝

民視影音 ・ 3 小時前