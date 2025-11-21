孟加拉規模5.7極淺層地震 首都達卡已知6死

其他人也在看
11月底還有颱風假？「天琴」恐生成！最新路徑曝光
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導受到東北季風影響，全台今（21）日清晨依舊帶著微涼寒意，多處低溫落在17～19度，部分地區更是再低一些。白天雖稍有回溫，...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
注意溫差！最猛冷空氣快走了 「這一天」高溫恐飆到30度
東北季風持續增強，全台有感降溫！今（19）日清晨最低溫只有11.8度，北部白天高溫也僅20度。中央氣象署指出，這波冷空氣將持續影響至後日清晨，隨後氣溫將戲劇性回升，「這一天」將出現一週中的最高溫，飆到30度，體感如同夏天。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
11月底還有颱風假？專家揭「天琴」侵台機率
生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（21日）受到東北季風影響，冷空氣逐漸減弱，但早晚仍會感受涼冷，清晨各地低溫約17度至19度，局部溫度會再更低一些，早晚請注意保暖，白天高溫北部及宜蘭約22度、23度，花東約24、25度，中南部約26度、27度，感受舒適，然而儘管進入到11月份，仍有颱風持續生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興，指出下週一至週二（24日至25日）有機會生成「天琴」颱風，但對台灣天氣應無影響。民視 ・ 6 小時前
今起回溫！「最快這時」又一波冷空氣來台 強度曝光
今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，清晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，花東也只有17、18度，局部溫度會再更低一些，請注意保暖，白天起冷空氣逐漸減弱，北部及宜花氣溫稍回升，高溫約20至22度。氣象粉專也提醒，下一波冷空氣預估將在這時抵達。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸
3波東北季風接力南下！天琴颱風最快下週生成 專家1圖曝最新路徑
本週入秋最強冷空氣逐漸減弱，溫度漸漸回升，氣象專家賈新興表示，週末（22日、23日）除了迎風面有短暫雨，各地天氣都算穩定，但24日晚間至25日又有東北季風南下，且後續還有2波東北季風影響，天氣仍會偏涼。另外，目前菲律賓東方海面有熱帶擾動，後續可能發展為「天琴颱風」。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
再冷1天！11/22東北季風減弱回暖 下週雨掃北、東部
今天(20日)持續受東北季風影響，清晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，氣象署提醒，明天(21日)仍感受涼冷，週六東北季風減弱回溫，下週一(24日)東北季風再增強，北台灣天氣轉涼。中天新聞網 ・ 1 天前
今起回溫3天！下週新冷空氣報到 北台「先濕後乾」冷4天
[Newtalk新聞] 今(21)日冷空氣稍微減弱，各地氣溫超微回升，平地的低溫約在15至17度，對此，氣象專家吳德榮指出，今明兩天迎風面仍有少量水氣，23到24日白天各地晴時多雲，氣溫回升，但24日晚上起有一波「東北季風」南下，北台轉濕冷，25日下午起轉乾，各地晴朗穩定、早晚偏涼，26、27日東北季風逐漸減弱。 吳德榮指出，今晨冷空氣略減弱，氣溫比昨晨回升。截至4時52分各地區平地的最低氣溫約在15至17度，各區最低溫為北部(新北瑞芳區)16.6度、中部(雲林古坑鄉)15.8度、南部(高雄内門區)15.2度、東部(宜蘭三星鄉)15.8度。 而根據今晨觀測資料顯示，台灣上空有鬆散的中層雲，迎風面的低層雲、帶來北海岸、東北部局部降雨，今、明兩天迎風面仍有少量水氣，北海岸、東北部偶有局部短暫雨的機率，背風面多雲時晴；北台略偏涼，中南部白天舒適、早晚涼；今日各地區氣溫為北部17至24度、中部16至27度、南部15至28度、東部16至27度。 23到24日白天各地晴時多雲，氣溫回升，白天舒適微熱、早晚涼，東半部偶有局部零星降雨的機率，但24日晚上起有一波東北季風南下，迎風面降雨機率提高，北台氣新頭殼 ・ 10 小時前
下週一東北季風南下 北台灣將降雨、降溫
今（21）日冷空氣減弱，氣溫稍微回升，不過迎風面的基隆北海岸、宜蘭、花蓮及大台北山區仍有局部短暫雨，到了週末各地晴時多雲，氣溫回升更為明顯，不過下週一（24日）晚間又有東北季風南下，到時北台灣降雨機率提高，氣溫也會再下降。公視新聞網 ・ 8 小時前
不只冷空氣襲擊！下周恐有新颱風 專家示警3地要小心
今晨低溫僅12.8度！白天開始回溫 下週新一波東北季風「北台灣再降溫」
今、明（20日、21日）兩天東北季風影響，北部、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、臺灣東北部、東部地區及大臺北山區有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區、恆春半島及馬祖有零星短暫雨。氣象專家吳德榮就表示，今日白天起氣溫漸回升，直到下週一（24日）晚起一小股「東北季風」南下。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
下週新一波東北季風南下！2地再轉濕冷 注意「擾動對台1影響」
今（21）日持續受東北季風影響，各地雲量偏多，天氣仍較陰沉，迎風北部、東部及山區有降雨，整體雨勢偏弱，累積雨量不多。晨間仍略有寒意，各縣市觀測平地低溫約15到18度，今日高溫可再較昨日回升1到3度左右，預測北部、東部高溫約22到24度，中南部高溫約25到27度。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
還沒冷完！南投名間今晨探12.8度 11/24變天轉濕冷
今天(20日)持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，清晨全台最低溫出現在南投名間鄉12.8度。氣象專家吳德榮指出，白天起氣溫漸回升，北台仍偏涼，下週一小股東北季風南下，迎風面降雨機率提高，北台氣溫也隨之下降。中天新聞網 ・ 1 天前
雲林古坑08:27規模3.3地震 最大震度4級
今（21）日早上8點27分雲林縣古坑鄉發生芮氏規模3.3地震，震央即在雲林縣政府東南方16.9公里，地震深度5.2公里，雲林縣地區最大震度4級。中天新聞網 ・ 12 小時前
週末回溫！下週又有「新一波東北季風」南下增強 北東陰轉雨
明（20）日持續受東北季風影響，清晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，花東也只有17、18度，局部溫度會再更低一些，各地皆感受涼冷。氣象粉專「天氣風險」指出，下週一預估將有新一波東北季風南下增強，北部至東部將再轉陰陣雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
週四低溫"南投僅12.8度" 米粉湯店湧人潮"熱湯暖身"
生活中心／綜合報導這一波冷空氣南下，民眾起床時，應該還是感覺涼涼的，北部清晨低溫在苗栗13.1度，南投更掉到12.8度，位在南港的米粉湯店，一早就陸續有民眾上門，要來碗熱湯暖暖身子。不怕冷空氣持續在台灣上空，鍋爐上熱煙直冒，好暖和，台北市南港的米粉湯店，一早6點半開店，就陸續有客人上門，老闆來碗米粉湯。米粉湯店顧客：「冬天喝米粉湯會比較舒服，他還可以續湯，所以是還滿OK的，來吃30年了吧，冬天冷就比較喜歡吃熱的。」店內人潮沒有停下來過，不少民眾一起床就想來碗熱湯暖胃，老闆也說這幾天東北季風增強，生意就會比較好。米粉湯店老闆：「夏天就會比較淡季啊，冬天就會比較旺季，冬天大部分都會想說要吃點熱的，（冬天備料）會多一點啦，可能多一二鍋。」週四本島低溫南投12.8度，因清晨輻射冷卻影響（圖／民視新聞）因為週四清晨低溫，外島馬祖、金門，只剩11、12度，本島地區，南投名間最冷，12.8度、雲林古坑12.9度、苗栗、新北石碇、跟台中霧峰也只有13度左右，目前桃園以北、東半部地區，以及台南以南，雲量偏多，不過在苗栗到嘉義這一帶，雲量偏少，清晨輻射就會比較明顯，降溫幅度就比較大。主要因為中南部清晨輻射冷卻影響，降溫幅度比較大，早上偏涼冷。等到陽光露臉後，整體高溫來到20至26度；週五、週六會再多個1至2度；等到週日溫度回升，白天就比較暖熱，高溫26至30度，下週一開始，下波東北季風增強，北台灣率先有感，中南部、花東，則是下週二降溫。下週一開始東北季風又增強，北台灣率先有感（圖／民視新聞）氣象署預報中心科長林秉煜：「黃色曲線的這個點的低溫，相對週四來說，可能都是偏低點，這代表是在中部地區，最主要是因為下週的時候，東北季風雖然在影響，北台灣雲量偏多，不過對於中南部地區，感受還是晴到多雲的天氣。」再忍一下下，這波冷空氣馬上要過去，下一波東北季風強度稍稍減弱，不過早晚溫差大，洋蔥式穿搭，才不容易著涼。原文出處：週四低溫南投僅12.8度 米粉湯店湧人潮熱湯暖身 更多民視新聞報導全台氣溫急凍！鄭明典曬圖「這地除外」跌剩1字頭今晨低溫僅12.9度！白天起漸回溫 專家曝東北季風「這天」將再南下才回暖「東北季風」下週殺到！北台灣又降溫「降雨機率提高」民視影音 ・ 1 天前
陳其邁震怒！高雄田寮竟也見垃圾山 火速下令嚴懲：一個都跑不掉
即時中心／黃于庭報導高雄知名景點「月世界」，近日傳出遭不肖人士濫倒廢棄物，現場「垃圾山」堆積數層樓高，環保局火速派人到場清理；未料，昨（19）日又於田寮發現新的垃圾山，經破袋檢查發現垃圾產源來自台南，研判2地為同犯罪集團所為。對此，市長陳其邁今（20）日下令嚴懲，「一個都跑不掉」。月世界日前傳出「垃圾山」，環保局接獲檢舉立即派員稽查，火速完成環境復原，並經破袋檢查發現爲台南等地區垃圾，研判為今（2025）年11月上旬遭人棄置。目前目前已掌握數台可疑清運車輛，全案已報請橋檢指揮，檢警正積極偵辦中。不過，環保局昨日接獲燕巢分駐所通報，於田寮區高41線道遭惡意棄置垃圾，立即派員稽查，經破袋檢查發現產源為台南垃圾，研判為同一犯罪集團所為，並主動立即調派人力機具漏夜清理，目前已完成坡面大部分垃圾清除，今日上午加派人力檢拾完成環境復原，計清運13車次。環保局指出，本案已報請橋檢檢察官併案指揮偵辦，檢警已掌握台南清除業者，將圾垃運往岡山、燕巢轉運，再派車至月世界進行棄置，研判清除業疑似關閉GPS或轉移至無GPS車輛，環保局後續將配合檢警嚴查嚴辦，絕不寬貸。對此，高雄市長陳其邁指出，昨晚同個犯罪集團在另一個處所，也有違規傾倒垃圾行為，今早9點環保局已經完成清除，目前檢方跟警方掌握特定犯罪對象。他也說重話，強調「一個都跑不掉，一定除惡務盡，嚴懲違法亂紀的行為」。原文出處：快新聞／陳其邁震怒！高雄田寮竟也見垃圾山 火速下令嚴懲：一個都跑不掉 更多民視新聞報導玉山「降下初雪」了！歷時半小時周子瑜回家倒數2天！狂曬「黑絲+美腿」6連拍賓賓哥校園直播惹議 盧秀燕怒斥「可惡白X」畫面曝！民視影音 ・ 1 天前
冬天室溫18度是健康分界線！血壓上升增心血管風險
2023年發表於《Public Health》的大型系統性文獻回顧指出，室內溫度低於18度會導致人體進入「冷壓狀態」，引發一系列健康問題。張家銘醫師表示，冬季室內低溫不僅是舒適度問題，更會觸發身體生理層面的負面反應。中天新聞網 ・ 1 天前
一分鐘報天氣 / 週五 (11/21) 週五水氣稍增多，週末天氣轉好、氣溫升溫，下週東北季風再增強、氣溫降
明天天氣如何？ 週五大陸高壓移動到浙江一帶逐漸要出海，中層短波減弱遠離，中高層仍有短波東移，且水氣有稍增多，底層維持東北季風型態，各地雲量仍多，由北到南大致為陰至多雲天氣，西半部局部偶有陽光露臉，迎風面北部、東部及山區持續有短暫雨，降雨型態為陰雨綿綿的感覺，不過偶雨勢會稍大，氣溫方面，中北部、東部約17~24度，中南部約17~29度，日夜溫差大，早出晚歸請多注意保暖。 週末期間高壓出海，漸轉高壓迴流偏東風環境，週六迎風面北部、東半部及山區局部仍有短暫陣雨，白天期間東北部為多雲有短暫與天氣，中北部為多雲時晴天氣，其餘地區為晴到多雲天氣，北部氣溫有稍回升，中南部局部高溫在30度左右。週日氣溫回升更明顯，中北部高溫約27度，中南部高溫仍上看30度，東部高溫約25度，且偏東風環境，迎風面東半部水氣多，維持多雲有短暫雨天氣，其他地區仍為晴到多雲時晴天氣，若要出門請把握假日兩天好天氣。 下週一起北方系統增強，台灣北部再有槽線通過，東北季風增強，水氣增多，新竹以北及東部為陰時多雲有短暫陣雨天氣，氣溫下降，中南部暫不受東北季風影響，維持晴時多雲且高溫仍在30度左右。下週二持續受東北季風影響，水氣減少，基隆北海岸至花蓮維持多雲短暫陣雨天氣，其餘地區為晴到多雲時晴。 下週一在關島一帶至菲東海面有熱帶擾動發展，預估在下週二通過菲律賓群島後進入南海，其強度最多為熱帶性低氣壓，對台灣無影響，不過在下週二晚間至下週四水氣稍增多，下週三嘉義以北大致為晴到多雲時晴天氣，東半部及南部為多雲有短暫陣雨天氣，下週四有一道鋒面建立在巴士海峽到琉球東南側，水氣多，各地為陰時多雲有短暫陣雨天氣，東半部降雨會較略明顯。下週五鋒面東移，僅花東及恆春半島有短暫陣雨，其餘為晴到多雲時晴天氣。 氣溫方面從下週一白天起逐漸降溫，白天中部以北及東半部高溫約在20~22度，中南部高溫仍有25度左右，夜間清晨各地低溫明顯，約12~15度，感受偏冷，標準值的台北側站氣溫應該僅落在15度上下，下週末另一波東北季風來的冷空氣更強，會不會有更低的溫度仍值得觀察。日夜溫差仍大，請大家下週要多注意保暖，避免著涼感冒。 以上氣象由 天氣風險 / 薛皓天 提供Yahoo奇摩新聞（報氣象） ・ 1 天前
15家高風險蛋雞場「檢驗結果明出爐」 文雅畜牧場有望解除管制
彰化縣文雅畜牧場雞蛋被檢出含有禁用藥物芬普尼，至今仍未找出禁藥來源。政府採取多項措施因應，同意文雅畜牧場讓蛋雞進行換羽再產蛋，待農政與衛政單位檢驗合格後，可望解除管制移動限制。同時，相關單位正收集養雞場使用的殺蝨藥，作為追查禁藥來源的參考依據。中天新聞網 ・ 1 天前