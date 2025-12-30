孟加拉首位女總理逝世 享壽80歲

記者施欣妤／綜合報導

孟加拉前總理吉亞30日辭世，享壽80歲，她除3度就任總理，也是孟加拉史上首位民選女性總理。她所領導的孟加拉民族主義黨（BNP）預期在明年2月大選領導國家，其子拉曼已在25日返回孟加拉，被視為新任總理熱門人選。

其子被視為新總理熱門人選

孟加拉民族主義黨（BNP）證實，吉亞30日凌晨6時與世長辭。吉亞為孟加拉重要政壇人物，該國政治長期以來受到她與宿敵哈希納競爭所影響。1971年孟加拉自巴基斯坦獨立，1977年吉亞的丈夫、陸軍參謀長出身的齊亞爾．拉曼出任總統，並於1978年創立孟加拉民族主義黨，被視為孟加拉民主化重要推手。

1981年，齊亞爾．拉曼在軍事政變中遇刺身亡，當時35歲、育有2子的吉亞逐步接掌孟加拉民族主義黨的領導權，並以強硬立場對抗軍事獨裁者厄夏德，最後與哈希納聯手，在1990年促成軍政府領袖厄夏德下臺，成為孟加拉首位女性總理。

此後15年，孟加拉由吉亞與哈希納輪流執政，但2人後來對立，引發多次政壇危機。被稱為「孟加拉鐵娘子」的前總理哈希納，在第2任期、2009年後轉向專制，連續執政長達15年。2018年在哈希納統治下，吉亞因腐敗罪名入獄，並被禁止出國就醫，直到哈希納2024年8月被推翻，由諾貝爾獎得主尤努斯領導的臨時政府執政，吉亞才獲釋並被允許出國就醫。

儘管多年來健康狀況不佳，吉亞上個月仍承諾投入2026年2月的大選活動，外界普遍認為，孟加拉民族主義黨在此次大選極具勝算。而現為孟加拉民族主義黨代理主席的拉曼，則已在25日結束近17年流亡返國，被視為未來孟加拉總理熱門人選。

孟加拉前總理吉亞辭世，外界仍預期其政黨將在明年選舉獲勝。（達志影像／歐新社資料照片）