孟加拉2/12大選憂暴力示威 印度將撤使節家屬

一名印度官員今天(21日)表示，鑒於安全威脅加劇，印度將從孟加拉撤回其外交官的家屬。孟加拉將於2月12日舉行大選，兩國關係日益緊張。

孟加拉大選的競選活動將從22日開始，這在過去曾引發示威和反示威抗議活動。在孟加拉前總理哈希納(Sheikh Hasina)因該國爆發致命示威，於2024年逃至印度後，這兩個南亞鄰國的關係不斷惡化。

該官員說，印度的人員撤離舉措是「內部調整」的一部分，但他並未詳細說明。這位匿名發言的官員指出，新德里的決定已經由印度媒體報導。

目前尚不清楚這些家屬何時會回國。

印度和孟加拉外交部長均未立即回應置評請求。

去年12月，印度召見了孟加拉高級專員，也就是其大使，就印度所謂的孟加拉安全局勢日益惡化表示關切，尤其是針對印度駐其首都達卡(Dhaka)的外交使團的威脅。

由諾貝爾獎得主尤努斯(Muhammad Yunus)領導的臨時政府多次要求將哈希納引渡回孟加拉，同時駁斥了新德里關於針對少數族群印度教徒的暴力事件的擔憂。(編輯：許嘉芫)