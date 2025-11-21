孟加拉5.5地震！至少6死多棟建物受損倒塌
[NOWnews今日新聞] 孟加拉今（21）日遭遇規模5.5地震襲擊，根據美國地質調查所（USGS）資料，震央位於首都達卡周遭的納爾辛迪市（Narsingdi），震源深度10公里，目前已知至少6人死亡多人受傷，多棟建築物受損倒塌，鄰近的印度也有感。由於達卡人口非常稠密，因此遭遇地震後的災情可能比料想得還嚴重，災後救援工作的詳細狀況仍待觀察。
根據《印度時報》報導，地震發生於當地時間上午10時08分，震央位在納爾辛迪市，不過6位死者全都來自達卡，包括3名被墜落的建築物欄杆砸中的行人，以及有3人死在倒塌的建築物內。
地震造成達卡多處建築物受損，強烈搖晃，當時許多民眾紛紛急忙逃出室外，地震後依舊驚魂未定地聚集在街頭，在當地引發大規模的恐慌。許多居民驚呼這是自己這輩子經歷過的最大地震。
達卡是世界上人口密度最高的城市之一，每平方公里人口超過3萬人，因此地震承災能力備受考驗。專家指出，由於這次地震震源深度僅10公里，屬於淺層地震，因此地表上的震感會特別強烈，後續災情恐怕相當嚴重。孟加拉當局相關單位目前仍在評估損失，同時也在密切監測餘震狀況以及當地受影響建築物結構的強度。
