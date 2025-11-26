孟加拉8萬人貧民窟大火 居民嘆火災頻繁無以為家

熊熊大火迅速延燒，將天空染成一片橘紅，位於達卡市中心的這處貧民窟，週二傍晚5時多突然傳出火警，由於現場大多是簡陋的鐵皮屋， 火勢一發不可收拾，有些居民奮不顧身爬上屋頂，拿水桶潑水協助救災，但根本無濟於事。

眼看家園陷入火海，一名抱著孩子逃出的婦女邊哭邊打電話，顯得驚魂未定；其他僥倖逃過一劫的民眾，則盡可能帶走值錢的家當。一位災民表示，火勢太猛根本來不及拿東西，唯一救出來的是一台冰箱。

意外發生後，當局隨即派出19個消防單位前往救災，不過這處貧民窟擠了8萬人，巷弄狹窄、消防車難以進入，只能設法拉水線，搶救十分困難。所幸歷經5個多小時的奮戰，火勢已獲得控制，週三上午9時30分左右已完全撲滅。

廣告 廣告

雖然這次火災並沒有傳出傷亡，但這處貧民窟在今（2025）年2月22日和去年12月18日都曾發生大火，一位在當地住了25年的居民說，他至少目擊了20次火災，有好幾百人因此喪命。

這次大火再度凸顯貧民窟監管鬆散、執法不力的老問題，有關當局已經下令徹查起火原因， 並採取有效措施，嚴防悲劇重演。

更多公視新聞網報導

孟加拉規模5.7極淺層地震 首都達卡已知6死

強勢武力鎮壓學生抗議 孟加拉前總理遭判死刑

新北淡水民宅大火1死1傷 屋主受困成焦屍

