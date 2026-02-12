孟加拉Z世代革命後首度民主大選 投票率破3成BNP呼聲高
孟加拉自2024年由學生主導的運動推翻前總理哈希納後，於今年2月12日舉行首次民主國會大選。選民除了選出新政府外，同時也參與修改憲法的全民公投，投票率截至中午前已逾3成。目前呼聲最高的黨派為「孟拉民族主義黨」，但該黨地方領導人科奇在投票站與競爭政黨支持者發生衝突而喪生。
國際選舉制度基金會報導，孟加拉於2024年7月爆發大規模由Z世代主導的抗議，期間多達1400人喪生，大多數死於時任總理哈希納（Sheikh Hasina）的鎮壓命令下。不到2週後，哈希納於當年8月5日逃往印度尋求庇護，並因鎮壓抗議者而被判處死刑，罪名是反人類罪。所謂Z世代通常指1997年至2012年間出生的人，是第一個從小就在互聯網、智慧型手機與社群媒體環境中成長的「數位原生世代」。
孟加拉隨後成立臨時政府，於2026年2月12日舉行大選，是孟加拉Z世代革命後首度舉行民主大選。
此次選舉除了決定孟加拉未來的領導人，還有一項涵蓋各種改革方案的全國性公投案。選民將可以對4項重大改革作出決定，包括設立新的憲政機構，其他問題則涉及落實憲章中的30項改革，例如對總理任期設限，以及擴大總統的權力。若多數選民支持改革，將成立一個憲政改革委員會，並在首次議會後的180個工作天內完成相關改革。
由於哈希納過去所屬的「人民聯盟黨」（Awami League）被禁止參選，此次的主要競爭者是中間偏右的「孟加拉民族主義黨」（BNP）與伊斯蘭主義政黨「伊斯蘭大會黨」（Jamaat-e-Islami）。衛報報導，民調顯示，「孟加拉民族主義黨」很可能贏得相當大的多數席位，擊敗「伊斯蘭大會黨」。
投票率中午逾32%
英國廣播公司報導，孟加拉全國有超過1.2億人正在投票。印度的新德里電視台報導，截至中午12點，投票率為32.88%。投票將於下午4時30分（台灣時間晚上6時30分）結束。投票結果預計將於12日午夜前後出現初步趨勢，並於13日早上公布大選結果。
30歲的選民索魯帕（Yasmin Sorupa）表示，「我很激動，這是我第一次能自由參與投票，」她說自己打算投給孟加拉民族主義黨，「以前我都沒辦法投票，因為每當我去投票站時，我的票早就被別人投掉了。」
臨時政府表示，為了舉行一場自由、公平且和平的選舉，預計將有約500名外國觀察員到場，包括歐盟與大英國協的觀察員。國際危機組織（Crisis Group）孟加拉資深顧問基恩（Thomas Kean）表示，「這是孟加拉17年來，第一次舉辦具有公信力的選舉，意義非常重大。」
拉曼稱將建立全面問責制度
孟加拉民族主義黨（BNP）的代理主席拉曼（Tarique Rahman）在12日早上投票開始前接受衛報訪問時表示，若BNP上台，將開啟一個政治清廉的新時代，對貪腐採取「由上而下、零容忍」的做法。
他說，「我們看到上一個政權鼓勵貪腐。」並補充，「我們的經濟被摧毀，而這需要時間。但若我們能在政府每個層級建立真正的問責制度，並把訊息一路向下傳達，最終就能控制貪腐。」
BNP地方領袖投票途中遭推擠身亡
然而，印度教徒報（The Hindu）報導，在庫爾納2（Khulna-2）選區，孟加拉民族主義黨領袖科奇（Mohibuzzaman Kochi）被伊斯蘭大會黨領袖與支持者攻擊後身亡。這是本次選舉出現的第一起死亡事件。科奇曾任BNP庫爾納都會區黨部的辦公室書記。
印度時報（The Times of India）報導，60歲的科奇於12日上午9點左右前往庫爾納一個投票站途中，被據稱是伊斯蘭大會黨的支持者推擠身亡。孟加拉民族主義黨媒體聯絡人稱，科奇當時前往該地的一所學校投票，由於該校校長拉希姆（Abdur Rahim）正在為伊斯蘭大會黨拉票，當科奇試圖阻止拉希姆時，據稱拉希姆及其同夥推擠科奇，導致科奇頭部撞到樹上，隨後送醫不治。
但伊斯蘭大會黨中心主任拉赫曼（Mahbubur Rahman）則給出不同說法，「孟加拉民族主義黨的人，正驅趕我們的女性工作人員，我制止了他們。隨後其中有一個人病倒。之後我就聽到他過世了，沒有人被推擠或毆打。」
