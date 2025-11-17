一位阿伯慌張地走過來說：「糟糕了，我走到這裡就忘記是來幹嘛的……怎麼想都想不起來！」

最近原物料上漲，孟婆湯又都是珍貴食材，一碗成本實在不低，孟婆覺得這個阿伯應該已經忘得差不多了，能省一碗是一碗，就說：「沒關係， 忘記了剛好，你就直接從那個橋走過去吧！」