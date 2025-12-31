孟子孫女太犯規！孟慶而辣腿現身校園 從歌手變講師：歡迎來旁聽

四季線上／陳軒泓 報導

孟子第73代孫女、創作歌手孟慶而，今年10月進入醒吾科大流行音樂系擔任業界講師，近日她在社群平台分享校園日常影片，短時間內吸引近百萬流量，意外掀起高度討論。只見畫面中她戴著眼鏡、腳踩過膝皮靴，身穿百褶裙與緊身上衣現身校園，反差造型立刻引爆留言區，不少網友直呼：「老師我要旁聽、我要重修」、「老師我不想下課」、「只能恨我出生太早」，甚至有人歪樓笑說：「這畫面根本像日本電影劇情」，話題迅速延燒。

孟慶而火辣現身校園獲關注（圖／起而行文化傳媒 提供）

面對突如其來的關注，孟慶而大方回應網友熱情，直言「不管有沒有畢業，都歡迎大家來旁聽」，至於當天特別用心的造型，她也親自解釋，並非刻意吸睛，而是希望用「身教」帶給學生舞台感。孟慶而透露，當天是大一新生歌唱比賽，許多學生第一次站上舞台，容易被緊張與壓力淹沒，「我想用一身的打扮告訴學生，在舞台上你就是不能被碾壓的，你就是最閃亮的一顆星。」希望藉此鼓勵學生勇敢發光。

孟慶而是孟子第73代孫女（圖／起而行文化傳媒 提供）

談到身分帶來的影響，她也直言，身為孟子的後代，確實讓自己在教學上多了一份使命感。她希望在課堂中，能培養出許多真正熱愛音樂與藝術的學生，而不只是「完成作業」。若真的讓孟子坐在教室最後一排旁聽，她自信表示：「我相信他應該會以我為榮。」

孟慶而形容自己是認真的老師，自信表示孟子會以她為榮（圖／起而行文化傳媒 提供）

談到未來創作方向，孟慶而也透露，接下來想把《孟子》中的「大丈夫」精神寫進作品裡-「富貴不能淫，貧賤不能移，威武不能屈，此之謂大丈夫。」她認為，這不只是古人的道德標準，更非常適合放進當代的感情與人生狀態中，「在這個什麼都很快、很容易被影響的世代，能不能在感情裡不迷失、在低潮時不放棄、在壓力下不委屈自己，其實就是一種大丈夫。」她也希望透過更貼近生活、情感的方式，讓經典思想重新被聽見。

