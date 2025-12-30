孟子後代孟慶而成人氣麻辣鮮師 校園影片吸百萬流量

孟慶而身穿百褶裙和緊身上衣，引發網友瘋狂討論。（孟慶而提供）

孟子第73代孫女、創作歌手孟慶而，10月進入醒吾科大流行音樂系擔任業界講師教授兩門微學分課程，近日，她在社群平台分享校園日常影片，吸引近百萬流量。畫面中，她帶著眼鏡，腳踩過膝皮靴，身穿百褶裙和緊身上衣，引發網友瘋狂討論，不少粉絲直呼：「老師我要旁聽、我要重修！學生真的好幸福，求私人家教」、「只能恨我出生太早」、、「老師我不想下課」。也有網友歪樓：「為什麼這畫面讓我想到日本電影的劇情？」話題迅速延燒。

廣告 廣告

對此，孟慶而在社群回應表示，「老師平常不會那麼辣」，當天是大一新生歌唱比賽，屬於特別活動，才特別打扮出席評審。她透露，比賽當天不少大一新生首次站上舞台，顯得相當緊張，她講評時也特別鼓勵學生，不要把舞台當成被評分、被檢視的地方，「那是屬於你自己的舞台，是生命中美好的過程，要盡情享受、分享與學習。」

孟慶而在醒吾科大流行音樂系擔任業界講師教授兩門微學分課程。（孟慶而提供）

雖然打扮吸睛，但身為孟子後代，孟慶而也在社群分享，近年來不乏各校各企業的教授經驗，這次更深的踏入校園，是真的想讓學生有所得著。她引用《師說》「師者，所以傳道、受業、解惑也。」《孟子》「人之患，在好為人師」，強調老師的角色在於理解、尊重與引導。並自嘲是「有點煩的老師」，每堂課都出作業，要求學生上台分享，也絕對不允許上課睡覺，即便會被小抱怨，不過身為孟子的後代，教學逼人一點也是合理，期待傳達的不只是專業知識，而是思辨能力，生命態度。

近來聖誕跨年活動不斷的她，也在社群預告，明年將推出一張全創作「孟子語錄專輯」，盼透過音樂、跨界、 寓教於樂多元形式，持續傳遞正向影響力。

更多鏡週刊報導

BL當紅男星Keng、NuNew 火力支援 春節檔泰國最狂喜劇笑到失控

連晨翔、劉品言當新手爸媽 自曝用ChatGPT幫寶寶取名

曹西平驟逝 吳宗憲哽咽：心中想仍有機會把話說開沒想到等來天人永隔