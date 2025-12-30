孟子第73代孫女 孟慶而變身麻辣講師 吸百萬流量

創作歌手孟慶而進入校園當講師。

記者戴淑芳∕台北報導

孟子第73代孫女、創作歌手孟慶而，今年10月進入醒吾科技大學流行音樂系擔任業界講師，教授兩門微學分課程。近日她在社群平台分享校園日常影片，短時間內吸引近百萬流量，意外掀起高度討論。

面對突如其來的關注，孟慶而大方回應網友熱情，直言「不管有沒有畢業，都歡迎大家來旁聽」，但也立刻補充，課堂本質始終擺在第一位。

她坦言，影視作品中常把老師這個角色浪漫化，但她對教學有非常清楚的界線與原則，「我認為課堂是非常神聖的，也認為自己是一個很嚴格、又有原則的老師。」她強調，在她的課堂上不允許睡覺，也不能玩電動，對學習態度毫不妥協。

影片爆紅後，是否影響課堂氛圍？她笑說：「學生的嘴巴本來就很甜」但她對課堂紀律與要求始終如一。她經常提醒學生，舞台不是被評分的地方，而這樣的想法，來自她過去的人生經歷。

孟慶而坦言，自己曾歷經相當嚴重的憂鬱症，花了很長一段時間調整與重建自信，「如果沒有自信，是不可能做出好作品的。」也因為走過低谷，她特別希望學生先學會相信自己，讓內在變得強大，才能創作出真正有力量的作品。