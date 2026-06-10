「孟子第73代孫女」爆有憂鬱、躁鬱！孟慶而痛苦2個月 延後做人計畫

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

「孟子第73代孫女」孟慶而推出最新單曲〈你愛我如至寶〉，談到創作靈感，孟慶而首度坦言挺過憂鬱、躁鬱相繼侵襲，「感謝上帝的憐愛與老公的包容，讓我走過傷痛，因此新歌無償做為保護受虐兒公益團體『台灣愛與希望國際關懷協會』主題曲。」

孟慶而為「台灣愛與希望國際關懷協會」創作主題曲〈你愛我如至寶〉。（圖／台灣愛與希望國際關懷協會提供）

孟慶而透露，新歌創作契機則源自於她實地走訪協會、親自陪伴這群受創天使後的深刻感悟。希望透過溫暖的旋律與充滿力量的歌詞，撫平孩子們心中的陰霾，期盼社會大眾一同關注兒童保護議題，用愛包裹每一個曾經受傷的靈魂。她坦言，過去經常參與公益活動，但這次深入了解「台灣愛與希望國際關懷協會」所安置的個案後，內心受到極大的震撼，「當我看到那些原本應該在父母懷裡撒嬌、無憂無慮長大的孩子，身上卻帶著無法抹滅的傷痕，眼神裡充滿對世界的不信任，我的心真的很痛。」

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孟慶而做公益不遺餘力。（圖／台灣愛與希望國際關懷協會提供）

孟慶而為公益發聲，持續關懷受虐兒，她從未缺席「台灣愛與希望國際關懷協會」的活動，對新歌的創作靈感，孟慶而首度坦言，去年6到8月間又歷經憂鬱與躁鬱症相繼侵襲，而且是沒來由的，經歷兩個月各種痛苦掙扎，多傾聽自己，才勇敢面對、接受與克服並置。提到近況，孟慶而開心分享接下來將要發孟子專輯，以及相關的主題演出，也將到海外商演，「做人計畫」只能再延後。

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