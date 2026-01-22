孟子73代孫女首當導演「8點檔女神」演分身 真實人生拍成MV惹哭網

娛樂中心／綜合報導

知名戲劇導演王圻生與演技派演員曹景俊飾演父子，兒子在外流離與逃避的矛盾心理，對應父親沈默的等待守候，成為故事張力之一。（圖／起而行文化提供）

孟子第73代孫女、創作歌手孟慶而MV《跟著星走》近日釋出，由8點檔演技派演員周宥伶（史黛西）、曹景俊、「台灣龍捲風」名導王圻生與亞洲視后涂台鳳。MV 不僅是孟慶而首部導演作品，MV也是她的真實故事。這首歌曲《跟著星走》由孟慶而創作詞曲，更是孟慶而首次跨刀影像執導，描寫陪伴、告別與心靈救贖的過程。

歌手孟慶而身分跨刀執導MV，「沒跟媽媽好好吃一頓飯」，於影像中寄託遺憾淚崩圓夢。（圖／起而行文化提供）

這首作品長期作為孟慶而巡演及音樂會的核心曲目，受到歌迷廣泛迴響。MV中，由前女團F4史黛西飾演獨自照護癌末母親的女兒，真實呈現長期照護者的掙扎與脆弱，也是孟慶而與母親的真實故事。



曹景俊飾演在工作生活中屢屢碰壁，不再回家的兒子，在外流離與逃避的矛盾心理，成為故事張力之一；知名戲劇導演王圻生這次飾演沉默等待兒子的老父親，以克制表演詮釋父愛與守候；亞洲視后涂台鳳則以厚實演技增添跨世代情感深度。整體演員陣容結合深厚表演功力與角色心理層次，孟慶而表示首次擔任導演就要面對專業戲精，當天壓力極大邊拍邊抖，但好在演員使 MV 不只是音樂影像，更像一段真實生命故事的縮影。

周宥伶（史黛西）飾演獨自照護癌末母親的女兒，面對工作、生活與母親病情的心力交瘁，真實呈現長照的掙扎與脆弱，也是孟慶而自身故事。（圖／起而行文化提供）

MV中一幕母女共進晚餐的場景，讓孟慶而導戲時一度淚崩。這段場景承載她對母親的深切遺憾，過往因生活照護壓力，無法與母親共享平凡而溫暖的時光。她在社群表示，「一直很後悔沒跟媽媽好好吃一頓飯，這段場景完成我心中未竟之願，實現平凡溫暖的時光。」透過 MV傳達，死亡不可怕，在愛裡溫暖的陪伴與告別也很美。

圖說：瓊瑤花旦、亞洲視后涂台鳳以厚實演技增添跨世代情感深度，飾演癌末臥床母親，也是孟慶而真實母親寫照。（圖／起而行文化提供）

除了母女情感，也呈現醫病、長期照護、工作壓力與家庭疏離。透過日常場景與角色互動，真實描繪照護者的辛勞、家人疏離帶來的情感缺口，家庭與職場間的拉扯，貼近觀眾生活經驗。MV中融入多重彩蛋：孟慶而童年生活的印記、母親臨終前手寫給她的真實筆記，以及藝之星教會由宋達民牧師帶領小組聚會的實況片段。她表示法，「歌曲是真實的，故事是真的。信仰在生活中帶來的力量，更是真的。」

此外，孟慶而預告，一月底將發行情歌單曲《小王子》搭配《是真的》網路直式影集系列二部曲《我說愛你是真的》，年前更將陸續釋出多首新歌，期待2026為聽眾帶來更多生命共鳴與療癒作品。



