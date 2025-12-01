孟庭葦獲MACA藝術成就獎 合體楊惠姍

孟庭葦獲頒「2025華人榜MACA藝術成就獎」，喜遇楊惠姍。

記者戴淑芳∕台北報導

孟庭葦獲頒「2025華人榜MACA藝術成就獎」，35週年音樂資歷，實至名歸。正巧上屆得主楊惠姍也參與盛宴，讓孟庭葦直呼，這位亦師亦友的前輩，是她心中長年追尋的榜樣。

孟庭葦日前於香港獲頒「2025華人榜MACA藝術成就獎」，主辦單位肯定孟庭葦35年來在華語音樂中的代表性價值。從出道至今，她的作品跨越世代，也持續在全球華人社群中流傳，形成一種難以取代的文化記憶。

久未公開露面的孟庭葦再度站上舞台，狀態極佳、氣質如昔，依舊展現出其一貫淡然卻獨具辨識度的優雅。

最令孟庭葦驚喜的是，上一屆MACA藝術成就獎得主、演藝圈重量級前輩楊惠姍也參與此盛宴。孟庭葦坦言，楊惠姍這位亦師亦友的前輩，是她心中長年追尋的榜樣。

對於此次獲獎，孟庭葦也承諾：「未來我仍會一直把音樂放在最重要的位置，繼續創作、繼續歌唱。願用歌聲記錄世界，也願用音符溫暖人心。謝謝一路陪在我身邊的朋友、夥伴、家人，也謝謝每一位在我的歌裡找到安慰或力量的你。今晚的掌聲與榮耀，我會永遠記在心裡。」