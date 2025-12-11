孟庭葦追思屠穎令人鼻酸 最後的〈祈禱〉成大師絕響

孟庭葦現身知名音樂人屠穎的追思會。（圖／翻攝自孟庭葦臉書）

華語樂壇重量級歌手孟庭葦昨（10日）現身知名音樂人屠穎的追思會，地點選在屠穎生前最愛的陽明山。當日陽光正好，氣氛寧靜而溫柔。孟庭葦回憶起這位編曲大師，笑說他身形高大、不笑時雖酷，但開口卻語調溫柔，笑起來像陽光一樣溫暖。屠穎熱衷公益，自組「469 車隊」，經常上山下海默默將物資送往偏鄉，愛心不落人後。

孟庭葦透露，兩人最後一次合作是在2020年疫情嚴峻時，有一天晚上腦海裡一直浮現電視新聞裡的疫情畫面，心裡忽然想起了〈祈禱〉這首歌，聯繫屠穎希望重新翻唱，為大眾帶來安定力量。屠穎聽後立刻投入編曲，更親自為歌曲拍攝剪輯MV，充滿他獨特的風格與正能量的風景。

直到追思會上，孟庭葦才從屠穎太太口中得知，《祈禱》竟是他人生中完成的最後一首編曲作品，讓她百感交集，震驚不已。她感性形容，上山時的陽光就像屠穎溫暖的笑容。回程時，她以最美好的祝福與六字大明咒為摯友送行，深信屠穎的靈魂會被他深愛的陽明山擁抱。她衷心祝福屠穎在另一個世界，能繼續自由創作，騎著他最愛的小綠哈雷，向光而行。

屠穎追思會地點選在大師生前最愛的陽明山。（圖／翻攝自孟庭葦臉書）

